TSK flaş İdlib hamlesi Atılgan bölgeye gönderildi
İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin havadan saldırılara uğramasının ardından TSK, bölgeye alçak irtifa hava savunma sistemi Atılgan sevkiyatı gerçekleştirdi.
İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusuna (SMO) bağlı güçlerin Rusya ve Esed rejiminin hava saldırılarına uğramasının ardından, TSK’dan önemli bir hamle geldi. Çok sayıda askerimizin şehit olması üzerine harekete geçen TSK, havadan gelebilecek saldırılara karşı yerli yapım Atılgan'ı sahaya sürdü.
TSK'nın İdlib sınırına yerli yapım alçak irtifa hava savunma sistemi Atılgan'ı sevk etmesinden sonra bu silahın özellikleri merak konusu oldu. Peki nedir bu Atılgan özellikleri neler? İşte Mehmetçik'e siper olması beklenen yeni sistem:
8 kilometre menzile sahip
Hareket halindeki birlikleri, helikopter ve alçak irtifada uçan hava araçlarına karşı korumak için geliştirilen Atılgan’da 8 adet atışa hazır stinger füzesi bulunuyor. Üç mürettebatla yönetilen sistem, 8 kilometre menzile sahip.
Monteli Stinger Sistemi
ASELSAN'ın kaideye Monteli Stinger Sistemi ATILGAN; temel silah olarak Stinger füzesini kullanıyor. Sistem çeşitli algılayıcılar ile donatılmış ve tüm fonksiyonları bilgisayar tarafından denetlenen bir Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi olarak biliniyor.