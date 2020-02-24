TSK flaş İdlib hamlesi Atılgan bölgeye gönderildi

Monteli Stinger Sistemi

ASELSAN'ın kaideye Monteli Stinger Sistemi ATILGAN; temel silah olarak Stinger füzesini kullanıyor. Sistem çeşitli algılayıcılar ile donatılmış ve tüm fonksiyonları bilgisayar tarafından denetlenen bir Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi olarak biliniyor.