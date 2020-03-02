TSK Esed'e 8 yıllık savaşta bir ilki yaşattı aynı gün 2 uçağını hiç kaybetmemişti

TÜRKİYE'nin İDlib'e yönelik Bahar Pınarı Harekatı kapsamında dün Esed rejimine vurduğu ağır darbe dünyada geniş yankı buldu. Esed'in askeri gücünün olmadığı Rusya ve İran desteksiz ordusunun bir işe yaramadığı belirtilirken, Türkiye'nin dün Esed'e 8 yıldır süren iç savaşta bir ilki yaşatarak 2 uçağını birden düşürdüğünü yazdı.

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İDLİB'te Esed rejimine ait 2 savaş uçağının Türk F-16'larınca vurulması dünya medyasında geniş yankı buldu. İngiltere'de yayınlanan Guardian gazetesi, 8 yıldır süren iç savaşta Esed'in aldığı en ağır darbenin aynı gün iki uçağını birden kaybetmek olduğunu yazdı. Gazete, "İki uçağın düşürülmesinin, Suriye hükümetinin ülkenin kuzeyindeki hava sahasını savunacağı iddiasını boşa çıkarttığını" belirtti.

Esed'in İdlib'teki hücumlarına ivme kaybettirdi

Guardian, "Türkiye İdlib'deki saldırılarını tırmandırırken, iki Suriye uçağı düşürüldü" başlıklı haberinde, "Türkiye'nin Suriye birlikleri ve müttefiklerine yönelik geniş saldırısını tırmandırdığını ve iki uçakla birlikte, aralarında tanklar ve radar sistemlerinin de bulunduğu onlarca zırhlı aracı yok ederek, rejimin İdlib bölgesindeki hücumlarına ivme kaybettirdiğini" yazıyor.

8 yıllık savaşta ilk kez aynı gün 2 uçak kaybetti

Saldırıların, en az 33 Türk askerinin şehit düşmesine yol açan hava saldırılarına misilleme olduğunu vurgulayan gazete, Suriye ordusunun sekiz yıllık savaşta hiç bir günde iki savaş uçağı birden kaybetmediğini belirtiyor. Gazetenin Ortadoğu Muhabiri Martin Chulov'un imzasını taşıyan haberde, Türk F-16'larının iki uçağı birden vurduğunu ve Suriye tarafından açılan ateşte bir İHA kaybettiğini söylüyor.

Esed rejiminin iddiası boşa çıktı

Guardian, iki uçağın düşürülmesinin, Suriye hükümetinin ülkenin kuzeyindeki hava sahasını savunacağı iddiasını boşa çıkarttığını söylüyor ve şöyle devam ediyor; "Son dört yıldır bu rolü Rusya devralmıştı ve Ankara son üç gündür Rus güçleriden kaçındı. Bunun yerine Türk İHA'ları ve topçuları Suriye mevzilerini yerle bir etti. En az 106 asker öldürüldü. Öldürülenlerin arasında Lübnan Hizbullah'ının 14 üyesi ve İran tarafından İdib'e gönderilen Afgan ve Pakistanlı Şiiler de vardı."