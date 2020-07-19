TSK envanterine katılacak Pars 6x6 mayına karşı korumalı aracın ilk montajı yapıldı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaçları doğrultusunda başlatılan proje kapsamında geliştirilen Pars 6x6 mayına karşı korumalı aracın ilk montajı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; FNSS’nin ana yüklenicisi olduğu Pars 6x6 mayına karşı korumalı araç projesi kapsamındaki tanıtım toplantısı ve ilk montajı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve savunma sektörü temsilcilerinin katılımıyla FNSS Savunma Sistemleri AŞ Gölbaşı tesislerinde yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, burada yaptığı konuşmada, personelin karadan emniyetli şekilde intikalini sağlamak amacıyla, yeni nesil yüksek koruma kabiliyetleriyle dizayn edilen aracın sahip olduğu uzaktan komutalı silah sistemiyle de görevi esnasında maruz kalabileceği saldırıları hem meskun mahal hem de arazide bertaraf edebileceğini vurguladı.
Aracın 6x6 hareket kabiliyetiyle de her türlü arazi koşulunda görev yapabileceğine işaret eden Demir, şunları kaydetti:
"Yıl sonuna kadar sürecek kalifikasyon testlerinin ardından araçlarımızın tamamı 2021 yılında envantere girecek ve ilk defa TSK’nın kullanımına sunulmuş olacak. Dünyada ilk dediğimiz bazı özelliklere sahip olan bu aracımızın ayrıca ihraç potansiyeli de çok yüksek. Bu kabiliyetli aracın güvenlik güçlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 12 adetle başlayacağız bu sürece. Daha fazla ürünle devam edeceğini umuyoruz."
Demir, içinde bulunulan süreçte çeşitli kısıtlama ve ambargo faaliyetlerinin artarak devam ettiğini belirterek, "Bu aracı geliştiren şirketimiz de yine bu tür yasaklamalarla ve ambargolarla karşılaştığı halde bunlara aldırmadan her türlü kısıtlama ve engeli yerli üretimle aşarak yoluna devam etti" değerlendirmesinde bulundu.