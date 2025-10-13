Trump'tan zirve yolunda Erdoğan'a övgüler dizdi! Erdoğan harikaydı

Gazze'de ateşkes kararının alınmasının ardından liderler Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne katılarak sürece ilişkin kararlar alacak. Mısır'a gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahsederek övgülerini sıraladı.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"ne katılmak üzere Beyaz Saray’dan ayrıldı. Trump, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle söz etti.

Çok güçlü bir milleti var, çok güçlü bir ordusu var."

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes konusunda Türkiye, Katar, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere çok değişik Müslüman ülkelerin büyük katkısı bulunduğunu belirten Trump, "Bu arada, Türkiye de harikaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı, gerçekten çok yardımcı oldu. Çünkü çok saygı duyulan biri. Çok güçlü bir milleti var, çok güçlü bir ordusu var." ifadelerini kullandı.

Gazze’de yürürlüğe giren ateşkes için herkesin çok heyecanlı olduğunu belirten Trump, İsrail’in yanı sıra Müslüman ve Arap ülkelerinde de sevinç olduğunu söyledi.

Trump, “Genellikle, biri tezahürat ederken diğeri etmez, diğeri tam tersi olur. Bu, herkesin ilk kez şaşırdığı ve heyecanlandığı bir an ve buna dahil olmak bir onur. Harika vakit geçireceğiz ve daha önce hiç görülmemiş bir şey olacak.” ifadelerini kullandı.

Trump, önce İsrail'e gidiyor

Beyaz Saray'dan açıklanan programa göre Trump, önce İsrail'e uçacak, İsrailli esir aileleri ile buluşma ve İsrail Parlamentosu Knesset'teki konuşmasından sonra Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne geçecek. Trump'ın salı günü ABD'ye dönmesi bekleniyor.

Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne cumhurbaşkanı, kral ve emir düzeyinde şu isimler katılacak:

"Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides."

Almanya, Irak, İngiltere, İtalya, İspanya, Yunanistan, Ermenistan, Macaristan, Pakistan, Kanada, Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'in zirveye başbakan düzeyinde katılım sağlaması bekleniyor.

Zirveye ayrıca, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Japonya'nın Kahire Büyükelçisi Fumio Iwai'nin de katılacağı açıklandı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın eş başkanlığında ve 20'den fazla ülkeden liderlerin katılı