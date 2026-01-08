BIST 12.088
DOLAR 43,04
EURO 50,25
ALTIN 6.170,48
HABER /  DÜNYA

Trump’tan SDG açıklaması! Birleşik Suriye mesajı

Trump’tan SDG açıklaması! Birleşik Suriye mesajı

Terör örgütü YPG’nin Halep’te sivilleri hedef almasının ardından Suriye ordusu, tahliyelerin yapıldığı Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde operasyon başlattı. Bölgede çatışmalar sürerken Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Başkan Trump’ın istikrarlı ve birleşmiş bir Suriye’yi desteklediği, bunun Orta Doğu’da barış ve refah vizyonunun temel unsuru olduğu vurgulandı.

Abone ol

Terör örgütü YPG'nin Suriye'nin Halep ilinde sivilleri hedef almasının ardından Şam yönetimi düğmeye bastı. Suriye ordusu sivillerin tahliye edildiği Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde YPG'ye yönelik operasyon başlattı.

Bölgede sıcak temas ve çatışmalar sürerken ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

TRUMP BİRLEŞİK SURİYE'DEN YANA

CNN Türk'ün haberine göre Beyaz Saray'dan bir yetkili Suriye'deki son gelişmeleri "Başkan Trump, istikrarlı, birleşmiş, kendisiyle ve komşularıyla barış bir Suriye'yi desteklemek konusunda kararlıdır. Bu, Trump'ın barışçıl ve müreffeh bir Orta Doğu vizyonun temel unsurudur" sözleri ile değerlendirdi.

BÖLGESEL İSTİKRAR SURİYE'DEN GEÇER

Yetkili, Suriye'de sağlanacak barışın bölgeye de etki edeceğinin altını çizerek "İstikrarlı ve egemen bir Suriye, bölgenin istikrarı için kritik öneme sahiptir" dedi.

ABD, SURİYE'DE TERÖRİZM İSTEMİYOR

Terörden arındırılmış bir Suriye'nin önemine dikkat çeken Beyaz Saray yetkilisi "Suriye, terörizm için bir üs haline gelmemelidir. Komşuları ve dünya için bir tehdit oluşturmamalıdır" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
DMM’den Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı iddialarına yalanlama
DMM’den Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı iddialarına yalanlama
İstanbul’da fırtına bilançosu: 45 ağaç devrildi, 89 çatı uçtu
İstanbul’da fırtına bilançosu: 45 ağaç devrildi, 89 çatı uçtu
Bir ilimizde yarın okullar tatil edildi
Bir ilimizde yarın okullar tatil edildi
GKRY'den alçak provokasyon! Skandal olay sonrası Türkiye'den açıklama
GKRY'den alçak provokasyon! Skandal olay sonrası Türkiye'den açıklama
Fenerbahçe, Mert Günok'u duyurdu
Fenerbahçe, Mert Günok'u duyurdu
Galatasaray–Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Galatasaray–Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Suriye Ordusu operasyon yapınca DEM Parti eyleme başladı
Suriye Ordusu operasyon yapınca DEM Parti eyleme başladı
Taksilere yeni zorunluluk geliyor! İşte yeni sistem
Taksilere yeni zorunluluk geliyor! İşte yeni sistem
DEM Parti: Abdullah Öcalan, Mazlum Abdi ile görüşsün
DEM Parti: Abdullah Öcalan, Mazlum Abdi ile görüşsün
Çin’den Türkiye’ye yeni yatırım heyeti: Enerji ve sanayi iş birlikleri gündemde
Çin’den Türkiye’ye yeni yatırım heyeti: Enerji ve sanayi iş birlikleri gündemde
Evde patlama oldu! 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti
Evde patlama oldu! 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti
NASA, ISS dışında gerçekleştirilmesi planlanan uzay yürüyüşünü tıbbi nedenlerle erteledi
NASA, ISS dışında gerçekleştirilmesi planlanan uzay yürüyüşünü tıbbi nedenlerle erteledi