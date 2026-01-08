Trump’tan SDG açıklaması! Birleşik Suriye mesajı

Terör örgütü YPG’nin Halep’te sivilleri hedef almasının ardından Suriye ordusu, tahliyelerin yapıldığı Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde operasyon başlattı. Bölgede çatışmalar sürerken Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Başkan Trump’ın istikrarlı ve birleşmiş bir Suriye’yi desteklediği, bunun Orta Doğu’da barış ve refah vizyonunun temel unsuru olduğu vurgulandı.

Terör örgütü YPG'nin Suriye'nin Halep ilinde sivilleri hedef almasının ardından Şam yönetimi düğmeye bastı. Suriye ordusu sivillerin tahliye edildiği Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde YPG'ye yönelik operasyon başlattı.

Bölgede sıcak temas ve çatışmalar sürerken ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

TRUMP BİRLEŞİK SURİYE'DEN YANA

CNN Türk'ün haberine göre Beyaz Saray'dan bir yetkili Suriye'deki son gelişmeleri "Başkan Trump, istikrarlı, birleşmiş, kendisiyle ve komşularıyla barış bir Suriye'yi desteklemek konusunda kararlıdır. Bu, Trump'ın barışçıl ve müreffeh bir Orta Doğu vizyonun temel unsurudur" sözleri ile değerlendirdi.

BÖLGESEL İSTİKRAR SURİYE'DEN GEÇER

Yetkili, Suriye'de sağlanacak barışın bölgeye de etki edeceğinin altını çizerek "İstikrarlı ve egemen bir Suriye, bölgenin istikrarı için kritik öneme sahiptir" dedi.

ABD, SURİYE'DE TERÖRİZM İSTEMİYOR

Terörden arındırılmış bir Suriye'nin önemine dikkat çeken Beyaz Saray yetkilisi "Suriye, terörizm için bir üs haline gelmemelidir. Komşuları ve dünya için bir tehdit oluşturmamalıdır" ifadelerini kullandı.