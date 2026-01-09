BIST 12.165
Trump’tan konut piyasası hamlesi! 200 milyar dolarlık tahvil talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Joe Biden’ı konut piyasasını ihmal etmekle eleştirdi. Trump, Fannie Mae ve Freddie Mac’i başkanlığı döneminde satmama kararının değerlerini katladığını belirterek, mortgage faizlerini düşürmek amacıyla 200 milyar dolarlık ipotekli tahvil alımı talimatı verdiğini açıkladı.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ı konut piyasasını görmezden gelmekle eleştiren Trump, kendisinin konut piyasasına özel önem verdiğini belirtti.

Trump, konut finansmanı sisteminde önemli rol oynayan Fannie Mae ve Freddie Mac'i ilk başkanlık döneminde satmamayı tercih ettiğini anımsatarak, bunun "harika" ve uzmanların tavsiyesine aykırı bir karar olduğunu aktardı.

Bu kuruluşların değerinin bugün o zamanki değerlerinin katbekat üzerine çıktığını ve 200 milyar dolar nakte sahip olduğunu vurgulayan Trump, "Bu nedenle temsilcilerime 200 milyar dolarlık ipotekli tahvil satın almaları talimatı veriyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, bu adımın mortgage faiz oranlarını ve aylık ödemeleri düşüreceğini, ev sahibi olmanın maliyetini daha uygun hale getireceğini savundu.

