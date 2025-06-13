Trump'tan İsrail-İran değerlendirmesi: Daha kötüsü olacak

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Trump, "(İran'da) Zaten büyük ölüm ve yıkım yaşandı ama bu katliamı sona erdirmek için hala zaman var çünkü planlanan sonraki saldırılar daha da acımasız olacak" diye değerlendirdi.

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İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden paylaşımda bulundu. İran ile ABD arasındaki nükleer müzakereleri hakkında değerlendirmede bulunan Trump, “İran’a anlaşma yapmak için şans üzerine şans vermiştim. Onlara en güçlü ifadelerle ‘bunu yapın gitsin’ demiştim. Ama ne kadar denediysem de ve buna ne kadar yaklaşmış olsak da bunu halledemediler” dedi.

''KENDİLERİNE SÖYLENENDEN DAHA KÖTÜ OLACAK''

ABd Başkanı Trump İran’a “bunun bildikleri, bekledikleri ya da kendilerine söylenenden çok daha kötüsü olacağını” söylediğine dikkat çekerek, ABD’nin dünyadaki en iyi ve en ölümcül askeri ekipmanları imal ettiğini ve İsrail'de bunlardan çok fazla bulunduğunu ifade etti.

İsrail’in bu askeri ekipmanları kullanmayı da bildiğini belirten Trump, İran’daki bazı radikallerin cesur bir şekilde konuştuğunu ama ne olacağını bilmediklerini iddia etti, “Şimdi ise hepsi ölü ve işler sadece kötüye gidecek” ifadelerini kullandı.

"SALDIRILAR DAHA DA ÖLÜMCÜL OLACAK"

Halihazırda çok fazla ölüm ve yıkım olduğunu belirten Trump, “bu kıyımı durdurmak için halen zaman olduğunu, halihazırda planlanan sonraki saldırıların daha ölümcül olacağını” vurguladı.

ABD Başkanı, paylaşımına şu sözlerle devam etti:

“İran, ortada hiçbir şey kalmadan önce ve bir zamanlar İran İmparatorluğu olarak bilineni kurtarmak için anlaşmaya varmalı. Daha fazla ölüm, daha fazla yıkım (olmasın). Çok geç olmadan bunu yapın. Tanrı hepinizi korusun.”

İRAN GÖRÜŞMELERE KATILMAYACAK

İran, İsrail'in saldırılarının ardından ABD ile nükleer müzakereleri durdurduğunu açıkladı. İran devlet televizyonunun haberine göre, İran, 15 Haziran'da Umman'ın başkentinde yapılması planlanan ABD ile dolaylı nükleer görüşmelere katılmayacak.