Trump'tan İran çıkışı: Bu savaş seçimimizden hemen sonra sona erecek

ABD ile İran arasında tansiyon yüksek. İki ülke kalıcı barış masasında bir arada kalmayı başaramazken son dönemde çatışmalarda da artış yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda devam eden savaş hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"SAVAŞ SEÇİMDEN SONRA SONA ERECEK"

Savaşın ne zaman biteceği sorusuna yanıt veren ABD Başkanı, "İran ile müzakere arayışında değiliz.

Bir müzakere mümkün olabilir, ancak bu şu anda baktığımız bir şey değil. Bu savaş seçimimizden hemen sonra sona erecek." dedi.

"SALDIRILARIN ÇOK DAHA FAZLASINI GÖRECEKSİNİZ"

Son dönemde Hürmüz Boğazı'nda çok sayıda saldırı yaşandığını hatırlatan bir gazetecinin sorusunu cevaplayan Trump, şunları kaydetti:

“Saldırılar bizler tarafından yapılıyor.

Çok daha fazlasını göreceksiniz.”

"NÜKLEER ANLAŞMADAN FAZLASINI YAPIYORUM"

Olası bir anlaşmada tek konunun nükleer silah olmayacağını vurgulayan Trump, "Nükleer bir anlaşmadan çok daha fazlasını yapıyorum.

Nükleerden çok daha fazlası var. Nükleer olacak, bu yüzde 99,9, ama masada bir sürü başka şey de olacak." ifadelerini kullandı.