Trump'tan canlı yayında Prens Selman'ı hedef alan sözler! Kullandığı kelimeler şaşırttı

ABD Başkanı Donald Trump, Miami'de düzenlenen Gelecek Yatırım Girişimi zirvesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Prens Muhammed bin Selman hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

YAKIŞIKSIZ İFADELER

Konuşmasında Prens Selman hakkında yakışıksız ifadeler kullanan Trump "G.tümü öpeceğini düşünmemişti. Bana iyi davransa iyi olur. O beni sanırım diğer ABD başkanlarıyla karıştırdı" ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE'DEN ÖVGÜYLE BAHSETTİ

Konuşmasında Türkiye'nin bölgesel rolüne ve son bir aylık süreçteki pozisyonuna da işaret eden Trump, Türkiye ve Endonezya gibi ülkelerin dostane bir tavır sergilediklerini aktardı. Süreç boyunca Türkiye'nin başarılı bir sınav verdiğini belirten Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da harika bir liderlik gösterdiğini ifade etti.

NATO'YA REST, KÜBA'YA MESAJ

Venezuela'daki hamlelerinin 45 dakika sürdüğünü anımsatan Trump, İran'ın çok daha zorlu ve büyük bir coğrafya olduğunu dile getirdi. Belirlenen 3 bin 554 hedefin daha bulunduğunu ve bu sürecin hızlıca tamamlanacağını belirten Trump, İran'a yönelik adımlarını Kongre onayına ihtiyaç duymamak adına savaş yerine askeri operasyon şeklinde tanımladığını açıkça ifade etti. Açıklamalarının son bölümünde hedeflerindeki bir sonraki ülkenin Küba olabileceğine dair mesajlar da veren Trump, bu yönde muhtemel bir askeri müdahalenin sinyalini verdi.