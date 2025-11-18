BIST 10.747
Trump'tan California'ya Dünya Kupası için sert uyarı

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles ve California'ya işaret ederek yerel yetkililerin güvenliği garanti edememeleri durumunda, 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının ülke içindeki başka kentlere taşınabileceğini ifade etti.

Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve bazı ABD'li yetkililerle Oval Ofis'te basın toplantısı düzenledi.

Gazetecilerin FIFA maçlarının güvenlik gerekçesiyle başka kentlere taşımasının olası etkileriyle ilgili soruya yanıt veren Trump, "Herhangi bir sorun çıkacağına dair işaretler görürsek, etkinliğin başka bir kente taşımasını isteyeceğim. Etkinliği düzenlemek isteyen birçok kent var." dedi

Trump, Los Angeles'ın maçları planlandığı gibi düzenlemesini çok istediğini ancak gerektiğinde federal hükümetin yardım etmesine izin verilmesi gerektiğini vurgulayarak "Ulusal muhafızları veya onlara yardım etmek için gerekli olan herkesi göndermek isterim. En ufak bir sorun belirtisi bile varsa, sorun ortaya çıkmadan önce oraya gitmek istiyoruz. Infantino, FIFA ve orada olacak tüm harika insanlar için ortamı tamamen güvenli hale getirmek istiyoruz." diye konuştu.

"California'da bir sorun var, suç oranı yüksek." diyen Trump, eyaletin bazı bölgelerinin yakın zamanda büyük orman yangınlarına maruz kaldığına işaret ederek valiler ve belediye başkanlarının söz konusu güvenlik kaygılarına "uygun davranmak zorunda kalacaklarını" dile getirdi.

Öte yandan, ABD, daha önce 1994 yılında Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmışken Trump, turnuvayı ülke için "hayatta bir kez karşılaşılacak bir fırsat" olarak nitelendirdi.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026'da yapılacak.

