Trump'tan Beyaz Saray'ın banyosuna altın dokunuş

Amerikan kamuoyunun gündemi hükümetin 1 aydır kapalı olmasıyla meşgulken Başkan Donald Trump Beyaz Saray'da yenilenen banyoya ilişkin paylaşım yaptı: Lincoln Banyosu'nu yeniledim...

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, 90 bin metrekarelik lüks balo salonunun inşaatıyla eleştirilerin odağı olmasının ardından bu defa da Beyaz Saray'daki banyo tadilatıyla tartışma yarattı.

Trump, Truth Social hesabından, Beyaz Saray'da bulunan Lincoln banyosunun tamamen yenilendiği görselleri paylaştı.

ABD Başkanı, banyonun Abraham Lincoln’ün yaşadığı döneme de uygun olacak şekilde siyah-beyaz mermerle restore edildiğini belirtti.



YENİLEMEDEN ÖNCE BÖYLE GÖRÜNÜYORDU

Trump, fotoğraflara şu yorumu ekledi: Beyaz Saray'daki Lincoln Banyosu'nu yeniledim. 1940'larda, Lincoln Dönemi için hiç de uygun olmayan art deco yeşil fayans stiliyle yenilenmişti. Siyah beyaz cilalı heykel mermeriyle yaptım. Bu, Abraham Lincoln dönemine çok uygundu ve hatta orijinal olarak orada bulunan mermer de olabilirdi...



Trump'ın banyo paylaşımını 1 aydır hükümetin kapalı olması nedeniyle yüzbinlerce federal çalışanın işe gitmediği, milyonlarca düşük gelirli ailenin sosyal yardımlardan mahrum kaldığı bir dönemde yapması da dikkat çekti.

Kısa süre önce de Trump'ın talimatıyla Beyaz Saray'da 90 bin metrekarelik yeni balo salonunun inşaatına başlanmıştı.

ABD Başkanı'na göre Beyaz Saray'ın bu tür bir salona ihtiyacı var. Demokratlarsa "gereksiz" bir harcama olduğu görüşünde.