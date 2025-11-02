Trump'tan Afrika ülkesine saldırı hazırlığı

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Nijerya hükümetinin Hristiyanlara yönelik şiddeti önlememesi durumunda ABD yardımlarını keseceğini ve gerektiğinde Nijerya'ya askerî güçle müdahale edebileceklerini belirterek Savunma Bakanlığı'nı olası bir harekâta hazırlamaları için talimatlandırdığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusuna Nijerya'yı işgal etmek için hazırlıklara başlama emri verdi.

'NİJERYA'YA İSLAMİ TERÖRİSTLERİ TAMAMEN YOK ETMEYE GİREBİLİRİZ'

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer Nijerya Hükümeti Hristiyanların öldürülmesine izin vermeye devam ederse, ABD derhal Nijerya’ya yapılan tüm yardım ve desteği kesecek.

Bu itibarsız ülkeye tüm silahlarımızla ve gücümüzle girip bu korkunç vahşetleri işleyen İslami teröristleri tamamen yok etmeye girebiliriz.

'SAVAŞ BAKANLIĞIMIZI OLASI BİR HAREKATA HAZIRLANMALARI İÇİN TALİMATLANDIRIYORUM'

Ben buradan Savaş Bakanlığımızı olası bir harekâta hazırlanmaları için talimatlandırıyorum.

Eğer saldırırsak, hızlı, acımasız ve tatlı olacak; tıpkı terörist serserilerin sevgili Hristiyanlarımıza saldırdıkları gibi!" ifadelerine yer verdi.