BIST 10.972
DOLAR 42,06
EURO 48,56
ALTIN 5.412,39
HABER /  DÜNYA

Trump'tan Afrika ülkesine saldırı hazırlığı

Trump'tan Afrika ülkesine saldırı hazırlığı

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Nijerya hükümetinin Hristiyanlara yönelik şiddeti önlememesi durumunda ABD yardımlarını keseceğini ve gerektiğinde Nijerya'ya askerî güçle müdahale edebileceklerini belirterek Savunma Bakanlığı'nı olası bir harekâta hazırlamaları için talimatlandırdığını açıkladı.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusuna Nijerya'yı işgal etmek için hazırlıklara başlama emri verdi.

'NİJERYA'YA İSLAMİ TERÖRİSTLERİ TAMAMEN YOK ETMEYE GİREBİLİRİZ'

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer Nijerya Hükümeti Hristiyanların öldürülmesine izin vermeye devam ederse, ABD derhal Nijerya’ya yapılan tüm yardım ve desteği kesecek.

Bu itibarsız ülkeye tüm silahlarımızla ve gücümüzle girip bu korkunç vahşetleri işleyen İslami teröristleri tamamen yok etmeye girebiliriz. 

Trump'tan Afrika ülkesine saldırı hazırlığı - Resim: 0

'SAVAŞ BAKANLIĞIMIZI OLASI BİR HAREKATA HAZIRLANMALARI İÇİN TALİMATLANDIRIYORUM'

Ben buradan Savaş Bakanlığımızı olası bir harekâta hazırlanmaları için talimatlandırıyorum. 

Eğer saldırırsak, hızlı, acımasız ve tatlı olacak; tıpkı terörist serserilerin sevgili Hristiyanlarımıza saldırdıkları gibi!" ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kartal’da kolonlarında çatlaklar oluşan bina mühürlendi
Kartal’da kolonlarında çatlaklar oluşan bina mühürlendi
Kaybolan 17 yaşındaki gençten acı haber
Kaybolan 17 yaşındaki gençten acı haber
Fatih Tekke'den flaş sözler: Bir şey söylemek istiyorum ama...
Fatih Tekke'den flaş sözler: Bir şey söylemek istiyorum ama...
Dışişleri Bakanlığı’ndan Karayipler için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı’ndan Karayipler için taziye mesajı
Burhanettin Duran’dan Gazze’de görev yapan gazetecilere övgü
Burhanettin Duran’dan Gazze’de görev yapan gazetecilere övgü
Muratpaşa Kaymakamı trafik kazası geçirdi
Muratpaşa Kaymakamı trafik kazası geçirdi
Taraftar tepkisi sonrası Barış Alper'den açıklama: Ben sıfırdan geldim
Taraftar tepkisi sonrası Barış Alper'den açıklama: Ben sıfırdan geldim
Göztepe, Gençlerbirliği'ni tek golle devirdi
Göztepe, Gençlerbirliği'ni tek golle devirdi
Galatasaray - Trabzonspor derbisinde kazanan yok
Galatasaray - Trabzonspor derbisinde kazanan yok
ABD'den flaş iddia! Şara, Beyaz Saray'a gidiyor...
ABD'den flaş iddia! Şara, Beyaz Saray'a gidiyor...
Mersin’de çocuğuna kötü davranan anneyle ilgili inceleme başlatıldı
Mersin’de çocuğuna kötü davranan anneyle ilgili inceleme başlatıldı
Okan Buruk'tan Beşiktaş'a başsağlığı mesajı
Okan Buruk'tan Beşiktaş'a başsağlığı mesajı