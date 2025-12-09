Trump'tan AB'ye X tepkisi: "Çok kötü bir yöne gidiyor"

ABD Başkanı Trump, Avrupa Komisyonu'nun sosyal medya platformu X'e 120 milyon euro ceza vermesinden "hiç memnun olmadığını" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği çiftçilere destekle ilgili bir toplantının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. AB Komisyonu'nun ABD merkezli X sosyal medya platformuna 120 milyon euro para cezası vermesini değerlendiren Trump, bu karardan hiç memnun olmadığını vurguladı. Trump, X platformunun sahibi Elon Musk'ın bu konuda kendisini henüz aramadığını ancak kendisiyle görüşerek bu konunun detaylarını öğreneceğini belirtti.

"Çok kötü bir yöne gidiyor"

Cezayı veren AB'yi "uyaran" ABD Başkanı Trump, "Avrupa bir şeyleri yaparken çok dikkatli olmak zorunda. Avrupa'nın Avrupa olarak kalmasını istiyoruz ancak şu anda Avrupa çok kötü bir yöne gidiyor" yorumunu yaptı.

Bu durumun herkes için "çok kötü" olduğunu savunan Trump, "Avrupa'nın bu kadar değişmesini istemiyoruz, Avrupa çok kötü bir yöne gitti. Bu çok önemli bir konu" diye konuştu.

Musk Nazi Almanya'sına benzetmişti

Avrupa Birliği (AB), ABD merkezli X sosyal medya platformuna, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle 120 milyon euro para cezası vermişti.

Kararın X'in mavi onay işaretinin aldatıcı tasarımı, reklam havuzunun şeffaf olmaması ve araştırmacılar için kamuya açık verilere erişim sağlamaması nedeniyle alındığı belirtilmişti.

X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk ise kararın ardından paylaştığı mesajlarda, AB'nin dağılması gerektiğini belirterek, birliği "Nazi Almanya'sına benzetmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Bu, yalnızca bir şirkete yönelik değil, Amerikan teknoloji sektörüne ve Amerikan halkına karşı bir adım. Amerikalıları çevrim içi olarak sansürleme günleri sona erdi." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan Donald Trump, Nvidia'nın "H200" çiplerinin Çin ve diğer ülkelerdeki onaylı müşterilere satışına izin verileceğini duyurdu. Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e ABD'nin, ulusal güvenliğinin güçlü bir şekilde sürdürülmesini sağlayacak koşullar altında, Nvidia'nın "H200" çiplerini Çin ve diğer ülkelerdeki onaylı müşterilere sevk etmesine izin vereceğini bildirdiğini aktardı. Çin Devlet Başkanı Şi'nin olumlu yanıt verdiğini belirten Trump, ABD'ye yüzde 25 pay ödeneceğini kaydetti.

Trump, bu politikanın Amerikan istihdamını destekleyeceğini, ABD'nin imalat sektörünü güçlendireceğini ve Amerikan vergi mükelleflerine fayda sağlayacağını belirtti.

Meksika'yı tehdit etti

Donald Trump, Truth sosyal medya platformundan yaptığı bir başka açıklamada, iki ülke arasındaki su anlaşması üzerinden Meksika’yı hedef aldı. Meksika’nın ABD ile olan kapsamlı su anlaşmasını ihlal ettiğini iddia eden Trump, "Bu ihlal güzel Teksas’ın ürünlerini ve hayvancılığımızı ciddi şekilde zarara uğratıyor. Meksika, son 5 yılda anlaşmaya uymadığı için ABD’ye 800 bin akre-fit’ten fazla su borçlu. ABD’nin, 31 Aralık’tan önce Meksika’nın 200 bin akre-fit suyu serbest bırakmasına ihtiyacı var; geri kalanı da çok geçmeden sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Meksika’nın şu ana dek ABD’nin bu konudaki çağrılarını yanıtsız bıraktığını ve bu nedenle Amerikalı çiftçilerin mağdur olduğunu savunan Trump,"Söz konusu su derhal serbest bırakılmadığı takdirde Meksika’ya yüzde 5 gümrük vergisi uygulanmasını öngören belgeleri onayladım. Meksika suyu ne kadar geç salarsa, çiftçilerimiz o kadar fazla zarar görüyor. Meksika’nın bu sorunu hemen çözme yükümlülüğü vardır" açıklamasında bulundu.