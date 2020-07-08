Trump'ın yeğeni tüm kirli sırları ifşa etti! Göğüslerini görünce ona asılmış
ABD Başkanı Donald Trump'n yeğeni Mary Trump'ın amcası hakkında yazdığı kitapta "Göğüslerime toplum içinde iltifat etti, üniversiteye hileyle girdi, babası sosyopattı" gibi ifşalar bulunuyor.
ABD Başkanı Trump, Kasım ayındaki seçimlerde yeniden göreve gelmenin hesaplarını yaparken, bir yandan koronavirüs ve George Floyd gösterileri, diğer yandan ise geçmişiyle mücadele ediyor.
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Trump’ın başı hakkında yazılan iki kitapla dertte. Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın kitabı ABD’de büyük ses getirirken, Trump’ı zora sokan diğer kitap ise yeğeni Mary Trump imzalı.
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Trump'ın yayınlanmasını engellemeye çalıştığı ve yeğeni Mary Trump tarafından yazılan anı kitabının çeşitli bölümleri basınla paylaşıldı.
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'Çok Fazla ve Asla Yeteri Kadar Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı' (Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man) adlı kitabın 14 Temmuz’da yayımlanması bekleniyor.
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