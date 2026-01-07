Trump'ın Venezuella adımı sonrası ünlü isimler şokta! O ülkelerde mahsur kaldılar...

ÜNLÜLER ADALARDA REHİN KALDI

Tatil cenneti olan Karayipler, dünyaca ünlü yıldızlar için bir anda ulaşım krizine dönüştü. Leonardo DiCaprio, Natalie Portman, Mike Tyson ve Queen Latifah gibi isimlerin günlerdir bölgeden ayrılamadığı öğrenildi. Bazı tatilcilerin feribot ve teknelerle komşu adalara geçerek açık hava sahası bulma girişimi ise sahil güvenlik engeline takıldı. Bölgedeki lüks otellerde boş oda kalmazken, mahsur kalan milyarderler ve ünlüler özel charter uçuşları için havacılık şirketlerini ablukaya aldı.