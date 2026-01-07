Trump'ın Venezuella adımı sonrası ünlü isimler şokta! O ülkelerde mahsur kaldılar...
ABD'nin Venezuela'ya yönelik başlattığı askeri operasyonun ardından hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması, Karayipler'de tatil yapan Hollywood yıldızlarını vurdu. St. Barts ve çevresindeki adalarda mahsur kalan Leonardo DiCaprio, Natalie Portman ve Mike Tyson gibi dünya yıldızları ulaşım krizi nedeniyle ödül törenlerine katılamazken, bölgedeki lüks tatil bir anda uluslararası bir lojistik kaosa dönüştü.
HAVA SAHASI KAPANDI, TİCARİ UÇUŞLAR DURDU
Venezuela hattındaki askeri hareketlilik nedeniyle Karayipler üzerinde uçuş yasağı ilan edilmesi, yılbaşı tatili için bölgeyi seçen binlerce kişiyi vurdu. Güvenlik protokolleri kapsamında hava sahasının sivil trafiğe kapatılması; St. Barts, Saint Martin ve Anguilla gibi popüler destinasyonlarda ticari uçuşların yanı sıra özel jet seferlerini de tamamen durdurma noktasına getirdi.
ÜNLÜLER ADALARDA REHİN KALDI
Tatil cenneti olan Karayipler, dünyaca ünlü yıldızlar için bir anda ulaşım krizine dönüştü. Leonardo DiCaprio, Natalie Portman, Mike Tyson ve Queen Latifah gibi isimlerin günlerdir bölgeden ayrılamadığı öğrenildi. Bazı tatilcilerin feribot ve teknelerle komşu adalara geçerek açık hava sahası bulma girişimi ise sahil güvenlik engeline takıldı. Bölgedeki lüks otellerde boş oda kalmazken, mahsur kalan milyarderler ve ünlüler özel charter uçuşları için havacılık şirketlerini ablukaya aldı.