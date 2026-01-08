BIST 12.088
Trump'ın Venezuela'da askeri güç kullanmasını engellemeye yönelik adım

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Venezuela'da askeri güç kullanmasının engellenmesini öngören bir tasarının önünü açarken, tasarının nihai oylama için gelecek hafta Senato Genel Kuruluna gelmesi bekleniyor.

ABD Senatosunda yapılan oylamada 47 senatörün "hayır" oyuna karşılık 52 senatör "evet" oyu kullanırken, 5 Cumhuriyetçi senatörün de tasarıya destek vermesi dikkati çekti.

Senato Genel Kurulundaki nihai oylamanın gelecek hafta yapılması beklenen "Savaş Yetkileri Yasası", Başkan Trump'ın Venezuela'da askeri güç kullanmasını engelliyor.

Demokratların yanı sıra Cumhuriyetçi senatörler Rand Paul, Lisa Murkowski, Susan Collins, Josh Hawley ve Todd Young da söz konusu tasarının kabul edilerek gelecek hafta Senato Genel Kurulu'na gelmesi yönünde oy kullandı.

Senatodan geçmesi halinde Temsilciler Meclisi gündemine gelecek olan tasarının buradan geçmesinin ise düşük bir ihtimal olduğu belirtiliyor. Tasarının, Temsilciler Meclisinden de geçmesi durumunda ise Trump tarafından veto edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kongrenin her iki kanadında da Trump'ın veto hakkını geçersiz kılmak için gerekli olan üçte iki çoğunluğu sağlayacak kadar oy bulunmuyor.

