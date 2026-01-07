BIST 12.029
Trump'ın torunu: Ajanlar her yerde beni takip ediyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük torunu Kai Trump, Gizli Servis ajanlarının kendisini korumak için nasıl sürekli olarak takip ettiklerini anlattı ve bunun randevu hayatını tuhaf kılmasından bahsetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük torunu Kai Trump, sosyal medya ünlüsü Logan Paul'un podcast'ine katıldı.

Kai, uzun süren konuşmanın bir bölümünde dedesinin ABD Başkanı olması sebebiyle yaşadığı ilginç tecrübeleri anlattı.

"ARKA MASADA OTURUYOR OLUYORLAR"

Randevu hayatının tuhaf olduğunu ifade eden torun Trump, bu tuhaflıklara bir örnek de verdi. 

"Bir çocukla randevudayken falan, iki masa arkada oturuyor oluyorlar. Biraz acayip." diyen Kai, "Orada değillermiş gibi davranmam gerekiyor." sözlerini kullandı. 

"HER SANİYEYİ PLANLAMAK GEREKİYOR"

"Her saniyeyi tek tek planlamak" zorunda kaldığını ifade eden Kai, 2025 yılının dedesinin iktidara gelmesiyle oldukça zor geçtiğini söyledi.

Genç Trump, evden her ayrılacağında haber vermesi gerektiğini belirtti: "Birinin seni sürekli takip etmesi hiç kolay değil. Dışarı çıkarken plan yapman gerekmesi, '5 dakikaya çıkıyorum' falan..." 

ZAMANLA ALIŞTIĞINI SÖYLEDİ

İlk başlarda hayatının oldukça zor bir hal aldığını ifade eden Kai, sonra duruma alıştığını ve nispeten daha kolay hale geldiğini belirtti.

Bir süre sonra "Onların işi sadece beni korumak" diye düşündüğünü söyleyen genç kız, "Ben kendi şeylerime odaklanacağım, onları da bırakacağım işlerini yapsınlar." şeklinde karar aldıktan sonra tahammül etmenin biraz daha kolaylaştığını bildirdi.

