Trump'ın sözlerini çarpıtan BBC belgeseli iki önemli ismin istifasına yol açtı

BBC Genel Müdürü Tim Davie ve BBC Haber Direktörü Deborah Turness, 2021'de ABD Kongresi'nde yaşanan olayları anlatan BBC belgeselinde ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerinin çarpıtıldığı yönündeki eleştirilerin ardından istifa etti.

BBC Genel Müdürü Davie, istifasını açıkladığı mesajında, 20 yılın ardından BBC'den ayrılmaya karar verdiğini, bunun tamamen kendi kararı olduğunu dile getirerek, "Bazı hatalar yapıldı ve Genel Müdür olarak tüm sorumluluğu almam gerekli" dedi.

BBC News direktörü Turness ise Panorama programıyla ilgili tartışmaların "BBC'ye zarar verir noktaya geldiğini" söyleyerek, "Hatalar yapılmış olsa da BBC News kurumunun taraflı olduğu suçlamalarının yanlış olduğu konusunda net olmak istiyorum" dedi.

6 Ocak 2021'de Washington DC'de ABD Kongresi'ndeki eylemleri anlatan ve geçen yıl BBC'nin Panorama programında yayınlanan belgeselde Trump'ın sözleri yayınlanmıştı.

Trump eylemlerden önce yaptığı açıklamada, "Kongre binasına gideceğiz, cesur senatörlerimize ve kongre üyelerimize sesleneceğiz" demişti.

Panorama'da ise Trump'ın konuşmasından farklı bölümler birleştirilerek, Trump'ın "Kongre binasına gideceğiz. Sizinle olacağım. Ve savaşacağız. Tüm gücümüzle..." dediği yansıtılmıştı.

Konuşmasının birleştirilen kısımları arasında 50 dakikadan fazla süre olduğu ortaya çıkmıştı.

Konuşmasındaki "Tüm gücümüzle [savaşacağız]" kısmını ise Trump aslında ABD seçimlerinde "hile yapıldığı" iddialarıyla ilgili söylemişti.

Trump bu konuşmasında 20'den fazla kez savaşmak kelimesini kullanmıştı.

İstifa haberinin ardından Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da, iddiaları gündeme taşıyan The Telegraph gazetesine teşekkür etti.

Tim Davie ve Deborah Turness'in istifalarına uzanan süreç, The Telegraph gazetesinin BBC'nin iç yazışmalarından sızan bazı ifadeleri yayımlamasıyla başlamıştı.

The Telegraph gazetesi Panorama programında Trump'ın konuşmasının iki farklı kesitinin birleştirildiği ve 6 Ocak Kongre Baskını'nın Trump'ın konuşmasıyla teşvik edildiği izleniminin yaratıldığı yönünde yazışmaları ifşa etti.

Sızdırılan ifadeler, BBC'nin yayın standartlarını belirleyen kurula bağımsız danışmanlık yapan Michael Prescott'a aitti. Prescott Haziran ayında görevinden ayrıldı.