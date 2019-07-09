Trump'ın sapkın arkadaşı Jeffrey Epstein mahkemede! Reşit olmayan 14 yaşındaki kızları...

66 yaşındaki ABD'li milyarder iş insanı Jeffrey Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamasıyla tutuklandı. Jeffrey Epstein'in 2002 ve 2005 yılları arasında New York ve Florida'daki evinde aralarında 14 yaşında reşit olmayan kızların da olduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı.