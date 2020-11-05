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DÜNYA

Trump'ın ruhani danışmanı seçimi kazanması için dua ayini düzenledi olay görüntüler

ABD Başkanı Donald Trump'ın ruhani danışmanı, ABD Başkanı'nın yeniden seçilmesi için dua ayini düzenledi.

Donald Trump'ın ruhani danışmanı Paula White-Cain, ABD Başkanı’nın yeniden seçilme çabalarını desteklemek için Tanrı'ya yalvaran bir dua ayinine liderlik etti.

"Seçimi çalmaya çalışan şeytani konfederasyonları" hedef aldı

Paula White-Cain, duasında özellikle, "Trump'tan seçimi çalmaya çalışan şeytani konfederasyonları" hedef aldı. Dinsel törenden görüntüler sosyal medyada geniş çapta yayıldı.

Evanjelist isim, Beyaz Saray'ın İnanç ve Fırsat Girişimi'nin başına getirilmişti. Bu, bu durumun Kilise ile devletin ayrılığına aykırı olduğunu savunanların tepkisiyle karşılanmıştı.

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