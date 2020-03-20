Trump'ın koronavirüs yalanları! Ne zaman ne söyledi?
ABD Başkanı Donald Trump çok değil bundan 20 gün önce koronavirüsün siyasi rakibi Demokrat Partinin uydurduğu asılsız bir haber olduğunu iddia ediyordu. Trump, 17 gün sonra bunun dünyayı saran bir salgın olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı. İşte, Trump'ın günden güne değişen virüs yorumları...
- "Biliyorsunuz birçok kişi, nisan sıcaklarıyla virüsün yok olacağını düşünüyor. Havalar ısınınca... Yine de çok iyi durumdayız."
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- "Görünüşe göre nisanda, bilirsiniz teoride, hava biraz ısındığında mucize eseri yok oluyormuş. Umarım doğrudur."
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- "Tüm yaptıklarımız sebebiyle Amerikan halkına yönelik risk çok düşük."
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- "Bir gün yok olacak. Mucize gibi bir şey. Kıyılarımızdan yok olup gidecek. Şunu bilin ki her şey düzelmeden önce kötüye gidecek ve belki yok olacak. Ne olacağını göreceğiz. Kimse gerçekten bilmiyor."
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