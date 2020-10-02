Trump'ın korona olması bu sahneyi akıllara getirdi Simpsonlar yine bilecek mi
ABD'nin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar'ın Trump ile ilgili sahnesi sosyal medyada en çok paylaşılan arasına girdi.
Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle gündeme damgasını vuran Simpsonlar dizisi sosyal medyada yine gündem oldu. Dünyaca ünlü kült çizgi dizi Simpsons, tutan tahmin ve öngörüleriyle dünyayı sarsmaya devam ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalandığını duyurması bazı gerçek olayları önceden tahmin eden ABD'nin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar'daki ölüm sahnesini akıllara getirdi.
Dizinin daha önceki bölümlerinde Trump'ın ölümü işlenmiş, tarih olarak ise 27 Ağustos 2020 işaret edilmişti.
Ancak ölüm tarihi olarak işaret edilen 27 Ağustos 2020'de Trump, 3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri için aday gösterilmişti. Bu kehanet gerçekleşir mi gerçekleşmez mi bilinmez ama Trump ve eşinin koronavirüse yakalanması diziyi sosyal medyada dünya gündeminde ilk sıralara taşıdı.