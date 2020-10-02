Trump'ın korona olması bu sahneyi akıllara getirdi Simpsonlar yine bilecek mi

Ancak ölüm tarihi olarak işaret edilen 27 Ağustos 2020'de Trump, 3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri için aday gösterilmişti. Bu kehanet gerçekleşir mi gerçekleşmez mi bilinmez ama Trump ve eşinin koronavirüse yakalanması diziyi sosyal medyada dünya gündeminde ilk sıralara taşıdı.