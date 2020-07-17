Trump'ın kirli çamaşırlarını ifşa eden Mary Trump'ın kitabı rekor kırıyor

950 bin kopya satıldı: Kitabın yayıncısı Simon&Schuster tam 950 bin kopya sattıklarını ve bunun kendileri için yeni bir rekor olduğunu belirtti. Simon&Schuster, Beyaz Saray’da kriz yaratan bir diğer kitap olan, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın ‘The Room Where It Happened: A White House Memoir’ (Olayın Gerçekleştiği Yer: Bir Beyaz Saray Hatırası) adlı kitabının da yayıncısı olarak biliniyor. Bu kitap da ilk haftasında 780 bin gibi bir satış rakamına ulaştı.