Trump'ın hedefindeki Kolombiya'da miting kararı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine yönelik suçlamalarına tepki olarak ülke genelinde geniş katılımlı miting düzenleneceğini açıkladı.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kolombiya halkına egemenlik çağrısında bulundu.

Trump'ın kendisini hedef alan suçlamalarına meydanda cevap vereceğini vurgulayan Petro, "Kolombiya bayrağını evine as. Çarşamba günü saat 16.00'da Kolombiya'nın tüm meydanlarında buluşuyoruz. Şimdi ulusal egemenliği savunma zamanı." ifadelerini kullandı.

Petro, kendisinin de başkent Bogota'daki tarihi Bolivar Meydanı'nda düzenlenecek mitinge katılacağını ve burada halka hitap edeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu hedef alarak bu ülkenin ABD'ye kokain gönderdiği iddiasını yinelemişti.

Trump, "(Petro'nun) Kokain ürettiği fabrikaları var, kokaini üretiyor ve ABD'ye gönderiyor. Kendisinin dikkatli olması lazım." değerlendirmesini yapmıştı.

Ayrıca Trump, Kolombiya'yı "hasta ülke" diye nitelemiş, olası saldırı ihtimaline ilişkin, "Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor." ifadesini kullanmıştı.

