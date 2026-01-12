BIST 12.315
DOLAR 43,14
EURO 50,44
ALTIN 6.363,24
HABER /  DÜNYA

Trump'ın Grönland temsilcisinden Danimarka'ya mesaj

Trump'ın Grönland temsilcisinden Danimarka'ya mesaj

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland Özel Temsilcisi olarak atadığı Louisiana Valisi Jeff Landry, İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD'nin Grönland'ın egemenliğini Danimarka'nın yerine savunduğunu belirtti.

Abone ol

Landry, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından "İngiltere'nin Grönland'a asker gönderebileceğine" ilişkin haberi alıntılayarak konu hakkında paylaşım yaptı.

Tarihin göz ardı edilmemesi gerektiğine işaret eden Landry, ABD'nin geçmişte Grönland'ın egemenliğini savunduğunu, meselenin düşmanlıkla değil, misafirperverlikle ele alınması gerektiğini kaydetti.

Landry, "ABD, İkinci Dünya Savaşı sırasında Danimarka bunu yapamazken Grönland'ın egemenliğini savundu. Savaşın ardından Danimarka, Birleşmiş Milletler protokollerini es geçerek Grönland'ı yeniden kontrolü altına aldı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Louisiana Valisi Jeff Landry'yi Grönland Özel Temsilcisi olarak atadığını duyurmuştu. Bu karar, başta Avrupa Birliği (AB) üyeleri olmak üzere bazı ülkelerin tepkisini toplamıştı.

Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları

ABD Başkanı Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini pek çok kez yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip bulunmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Trump, stratejik konuma sahip ada ülkesi Grönland'da, Rusya ve Çin varlığının arttığını savunarak "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." ifadesini kullanmıştı.

Grönland ise ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki özerk bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ziraat Türkiye Kupası'nda maçları yönetecek hakemler açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda maçları yönetecek hakemler açıklandı
Köfteci Yusuf yeni bir sektöre daha girdi! 500 milyon liralık dev yatırım
Köfteci Yusuf yeni bir sektöre daha girdi! 500 milyon liralık dev yatırım
Kruvaziyer yolcu sayısı 2025'te son 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
Kruvaziyer yolcu sayısı 2025'te son 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
Zorunlu trafik sigortası zamlandı! İstanbul, Ankara ve İzmir fiyatlarına bakın...
Zorunlu trafik sigortası zamlandı! İstanbul, Ankara ve İzmir fiyatlarına bakın...
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ait ev ve su kuyusunu yıktı
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ait ev ve su kuyusunu yıktı
İran'dan Trump'ın tehdidine cevap! Dışişleri Bakanı Erakçi'den savaş çıkışı
İran'dan Trump'ın tehdidine cevap! Dışişleri Bakanı Erakçi'den savaş çıkışı
Vodafone 'Heimdallr' platformunu devreye aldı
Vodafone 'Heimdallr' platformunu devreye aldı
Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlayacak
Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlayacak
En düşük emekli maaşı değişiyor! Milyonlarca emeklinin beklediği zam için kritik tarih belli oldu
En düşük emekli maaşı değişiyor! Milyonlarca emeklinin beklediği zam için kritik tarih belli oldu
Akfen GYO sürdürülebilirlik performansıyla BIST endeksine katıldı
Akfen GYO sürdürülebilirlik performansıyla BIST endeksine katıldı
Vakıf Katılım'a Best Business Awards 2025'ten iki ödül
Vakıf Katılım'a Best Business Awards 2025'ten iki ödül
Garanti BBVA'ya World Finance'ten dijital bankacılıkta iki ödül
Garanti BBVA'ya World Finance'ten dijital bankacılıkta iki ödül