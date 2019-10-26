Trump'ın "General Mazlum" dediği YPG'nin başındaki isim kim? İşte merak edilenler
YPG'nin 1 numarası 'General Mazlum' kod adlı Mazlum Kobani'nin ismi son günlerde gündemde. Terörist başı Abdullah Öcalan'ın "manevi oğlum" dediği, kırmızı bültenle aranan Mazlum Kobani kimdir? İşte hakkında merak edilenler...
ABD Başkanı Donald Trump, "General Mazlum" diye hitap ettiği Şahin'e, "Yakında sizi görmek için sabırsızlanıyorum" ifadeleri tartışma yarattı. Şahin’in Trump’la görüşme ihtimali Ankara’yı harekete geçirdi.
119
Türkiye, kırmızı bültenle aranan YPG'nin bir numaralı ismi "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhad Abdi Şahin'in "siyasi bir figür" olarak görülmesine tepki gösteriyor.
219
ABD ve Rusya'dan gelen açıklamalarda ismi ön plana çıkan 1967 doğumlu teröristin 1990 senesinde örgüte katıldığı biliniyor.
319
Terörist başı Abdullah Öcalan'ın Suriye'de sözde idari işler sorumlusu olan Şahin, 1997’den 2003’e kadar terör örgütünün Avrupa’daki faaliyetlerinin başında bulundu.
419