Trump'ın ateşkes açıklaması sonrası petrol fiyatlarına bakın

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile devam eden ateşkesi uzatma kararı almasının ardından düşüşe geçti.Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 98,38 dolardan işlem görüyor.
Dün 101,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 98,48 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün 98,38 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,43 dolardan alıcı buldu.
101 doların üzerine çıkmıştı
Fiyatlar, önceki seansta ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanmasıyla sert yükselmiş ve Brent petrol kısa süreliğine 101 doların üzerine çıkmıştı. Ancak ateşkesin uzatılacağı yönündeki açıklamalar, piyasalarda arz endişelerini hafifleterek fiyatların yönünü aşağı çevirdi.