HABER /  DÜNYA

Trump paylaştı: Kaçırılan Maduro'dan ilk fotoğraf

Trump paylaştı: Kaçırılan Maduro'dan ilk fotoğraf

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun fotoğrafını paylaştı.

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta en az 7 noktada patlama meydana gelirken gözler, ABD Başkanı Donald Trump'a çevrildi.

Trump, yaptığı açıklamada operasyonun başarılı olduğunu ve Maduro ile eşinin de ülkeden çıkarıldığını açıkladı. 

ABD Başkanı Trump, "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır." dedi. 

TRUMP MADURO'NUN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Öte yandan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kaçırılan Maduro'nun fotoğrafını yayınladı. 

Fotoğrafta, Maduro'nun göz ve kulaklarının kapalı olduğu görülürken Maduro'nun arkasındaki DEA ajanı dikkat çekti. 

Trump paylaştı: Kaçırılan Maduro'dan ilk fotoğraf - Resim: 0

ABD'DE YARGILANACAĞI ÖĞRENİLDİ

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Mike Lee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Lee, "(Rubio) Bana Nicolas Maduro'nun cezai suçlamalarla ABD'de yargılanmak üzere ABD personeli tarafından tutuklandığını ve bu gece gördüğümüz operasyonun, tutuklama emrini uygulayanları korumak ve savunmak için gerçekleştirildiğini bildirdi." ifadelerini kullandı.

