BIST 12.029
DOLAR 43,03
EURO 50,33
ALTIN 6.158,40
HABER /  DÜNYA

Trump NATO ülkelerini hedef aldı! Kritik Rusya uyarısı

Trump NATO ülkelerini hedef aldı! Kritik Rusya uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, NATO ve üye ülkelerin savunma bütçelerine ilişkin açıklamalarında, kendisinden önce ittifak üyelerinin mali yükümlülüklerini yerine getirmediğini savundu. Trump, ABD’nin diğer ülkeler adına ödeme yapmasını “aptalca” olarak nitelendirirken, kendi döneminde savunma harcamalarının GSYİH’nin yüzde 5’i seviyesine çıktığını ve ödemelerin anında yapılmaya başlandığını ileri sürdü.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ve üye ülkelerin savunma bütçelerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trump, kendisi göreve gelmeden önceki dönemde ittifak üyelerinin mali yükümlülüklerini yerine getirmediğini savundu.

NATO ÜLKELERİ ÖDEMELERİNİ YAPMIYORDU

"Büyük NATO hayranlarının dikkatine" diyerek NATO müttefiklerine seslenen Trump, kendisinden önceki dönemde üye ülkelerin savunma harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYİH) yüzde 2'si seviyesinde kaldığını belirtti.

'APTALCA BİR ŞEKİLDE ONLAR İÇİN ÖDEME YAPIYORDUK'

Üyelerin çoğunun faturalarını ödemediğini iddia eden Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu süreçte diğer ülkeler adına ödeme yapmasını "aptalca" olarak nitelendirdi.

Trump, üye ülkeleri "saygılı bir şekilde" GSYİH'nin yüzde 5'i seviyesine çıkardığını ve ödemelerin artık anında yapıldığını ileri sürdü. Daha önce herkesin bunun yapılamayacağını söylediğini hatırlatan ABD Başkanı, başarısının arkasındaki nedenin liderlerle olan dostluğu olduğunu vurguladı.

'RUSYA TÜM UKRAYNA'YI ALIRDI'

Açıklamalarının devamında Rusya-Ukrayna savaşına değinen Trump, savaşın seyri konusunda iddialı bir çıkış yaptı. Kendi politikalarının belirleyici olduğunu savunan Trump, "Benim müdahalem olmasaydı, Rusya şu anda tüm Ukrayna'ya sahip olurdu" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
Konya’da soba gazı can aldı
Konya’da soba gazı can aldı
Hadi Özışık’tan Özgür Özel’e sert tepki! Akın Gürlek saplantısı bitmiyor!
Hadi Özışık’tan Özgür Özel’e sert tepki! Akın Gürlek saplantısı bitmiyor!
Galatasaray'dan transferde Bernardo Silva sürprizi
Galatasaray'dan transferde Bernardo Silva sürprizi
TDK, "Türkçe Sözlük" 2025 arama verilerini paylaştı
TDK, "Türkçe Sözlük" 2025 arama verilerini paylaştı
Trump'ın torunu: Ajanlar her yerde beni takip ediyor
Trump'ın torunu: Ajanlar her yerde beni takip ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malezya ile ticaret hedefimiz 10 milyar dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malezya ile ticaret hedefimiz 10 milyar dolar
Samsunspor başkanı Yüksel Yıldırım ateş püskürdü "Musaba büyük terbiyesizlik yaptı!"
Samsunspor başkanı Yüksel Yıldırım ateş püskürdü "Musaba büyük terbiyesizlik yaptı!"
Ankara'daki su kesintilerine belediyeden açıklama: Yeterli suyumuz yok
Ankara'daki su kesintilerine belediyeden açıklama: Yeterli suyumuz yok
Çanakkale Boğazı’nda acı olay! Kıyı Emniyeti personeli hayatını kaybetti
Çanakkale Boğazı’nda acı olay! Kıyı Emniyeti personeli hayatını kaybetti
108 teknik sorumlu ve 104 futbol menajeri PFDK'ya sevk edildi
108 teknik sorumlu ve 104 futbol menajeri PFDK'ya sevk edildi
Nevşin Mengü: Ankara’da su yok, yine CHP’ye oy verecekler
Nevşin Mengü: Ankara’da su yok, yine CHP’ye oy verecekler