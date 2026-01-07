Trump NATO ülkelerini hedef aldı! Kritik Rusya uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, NATO ve üye ülkelerin savunma bütçelerine ilişkin açıklamalarında, kendisinden önce ittifak üyelerinin mali yükümlülüklerini yerine getirmediğini savundu. Trump, ABD’nin diğer ülkeler adına ödeme yapmasını “aptalca” olarak nitelendirirken, kendi döneminde savunma harcamalarının GSYİH’nin yüzde 5’i seviyesine çıktığını ve ödemelerin anında yapılmaya başlandığını ileri sürdü.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ve üye ülkelerin savunma bütçelerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trump, kendisi göreve gelmeden önceki dönemde ittifak üyelerinin mali yükümlülüklerini yerine getirmediğini savundu.

NATO ÜLKELERİ ÖDEMELERİNİ YAPMIYORDU

"Büyük NATO hayranlarının dikkatine" diyerek NATO müttefiklerine seslenen Trump, kendisinden önceki dönemde üye ülkelerin savunma harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYİH) yüzde 2'si seviyesinde kaldığını belirtti.

'APTALCA BİR ŞEKİLDE ONLAR İÇİN ÖDEME YAPIYORDUK'

Üyelerin çoğunun faturalarını ödemediğini iddia eden Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu süreçte diğer ülkeler adına ödeme yapmasını "aptalca" olarak nitelendirdi.

Trump, üye ülkeleri "saygılı bir şekilde" GSYİH'nin yüzde 5'i seviyesine çıkardığını ve ödemelerin artık anında yapıldığını ileri sürdü. Daha önce herkesin bunun yapılamayacağını söylediğini hatırlatan ABD Başkanı, başarısının arkasındaki nedenin liderlerle olan dostluğu olduğunu vurguladı.

'RUSYA TÜM UKRAYNA'YI ALIRDI'

Açıklamalarının devamında Rusya-Ukrayna savaşına değinen Trump, savaşın seyri konusunda iddialı bir çıkış yaptı. Kendi politikalarının belirleyici olduğunu savunan Trump, "Benim müdahalem olmasaydı, Rusya şu anda tüm Ukrayna'ya sahip olurdu" ifadelerini kullandı.