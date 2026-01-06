BIST 12.024
DÜNYA

Trump Maduro’yu eleştirdi, dansını taklit etti

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’da Nicolas Maduro’nun yakalanmasıyla sonuçlanan operasyonu “muhteşem” olarak nitelendirerek Demokratları süreci desteklememekle eleştirdi. Washington’daki toplantıda Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyelerine hitap eden Trump, Maduro’nun kamuoyundaki görüntülerine atıfta bulunarak konuşmalarında kendisini taklit etmeye çalıştığını öne sürdü ve toplantı sırasında Maduro’nun dansını taklit etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’da Nicolas Maduro’nun yakalanmasıyla sonuçlanan operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Baskını “muhteşem” olarak nitelendiren Trump, Demokratları süreci desteklememekle eleştirirken, Maduro’nun kamuoyundaki görüntülerine de göndermede bulundu.

Washington’da düzenlenen toplantıda Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyelerine hitap eden Trump, operasyon sırasında yakalanan eski Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun, konuşmalarında “kendisini taklit ederek dans etmeye çalıştığını” öne sürdü.

Trump toplantı sırasında Maduro’nun dansını taklit etti. O anlar şaşkınlıkla karşılandı.

Maduro’yu “şiddet yanlısı” olarak nitelendiren Trump, ülkede milyonlarca insanın mağdur edildiğini savundu.

