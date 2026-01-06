Trump Maduro’yu eleştirdi, dansını taklit etti
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’da Nicolas Maduro’nun yakalanmasıyla sonuçlanan operasyonu “muhteşem” olarak nitelendirerek Demokratları süreci desteklememekle eleştirdi. Washington’daki toplantıda Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyelerine hitap eden Trump, Maduro’nun kamuoyundaki görüntülerine atıfta bulunarak konuşmalarında kendisini taklit etmeye çalıştığını öne sürdü ve toplantı sırasında Maduro’nun dansını taklit etti.
Trump toplantı sırasında Maduro’nun dansını taklit etti. O anlar şaşkınlıkla karşılandı.
Maduro’yu “şiddet yanlısı” olarak nitelendiren Trump, ülkede milyonlarca insanın mağdur edildiğini savundu.