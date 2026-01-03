Trump, Maduro'nun yakalanmasına ilişkin onayı birkaç gün önce verdi iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanması kararını birkaç gün önce onayladığı iddia edildi.

CNN'e konuşan yetkililer, Maduro ve eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarılmasına ilişkin iddialarda bulundu.

Buna göre yetkililer, Trump'ın söz konusu karara birkaç gün önce yeşil ışık yaktığını savunarak, Maduro'nun yerinin ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından tespit edildiğini ifade etti.

Trump'ın 19 Kasım'da CIA'e, Venezuela'ya gizli askeri operasyon düzenleme yetkisine onay verdiği ileri sürülmüştü.