Trump konuştu, Savunma Bakanı Hegseth panikledi

ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı harekâtın ilk gününde Güney İran’daki bir kız ilkokulu hedef alındı ve en az 175 masum hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, saldırıyı İran’a mal ederken Savunma Bakanı Hegseth zor anlar yaşadı ve konuyla ilgili net bilgi veremedi.

ABD Başkanı Donald Trump, savaş suçu olarak kabul edilen bu eylemin sorumluluğunu İran'a attı.

AÇIK AÇIK YALAN SÖYLEDİ, SAVUNMA BAKANI PANİK YAPTI

Bir muhabirin kendisine yönelttiği "ABD savaşın ilk gününde Güney İran’daki bir kız ilkokulunu bombalayıp 175 kişiyi öldürdü mü?" şeklindeki sorusuna yanıt veren Trump, "Soruya göre ABD Güney İran'daki bir kız ilkokulunu bombalayıp 175 kişiyi öldürdü mü? Gördüklerime göre bunu İran yaptı. İran Devrim Muhafızları'nın füze ateşleme konusunda çok yetersiz olduğunu biliyoruz; muhtemelen yanlışlıkla kendi okullarını vurdular." yanıtını verdi.

HEGSETH ZOR ANLAR YAŞADI

Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun füze ateşleme konusunda son derece yetersiz olduğunu ve bu nedenle ilkokulu vuran füzenin yanlışlıkla İran tarafından ateşlenmiş olabileceğini öne sürmesinin ardından ABD Savunma Bakanı Hegseth zor anlar yaşadı.

BAKANI PANİKLEDİ, KENDİ YALANINI SÜRDÜRDÜ

Trump'ın kendinden emin ifadelerle suçu İran rejimine atmasının ardından muhabirlerin sorularına yanıt veren Hegseth, panik içerisinde "Net bir bilgi yok. Konuyu hala araştırıyoruz" ifadelerini kullandı. Söz konusu görüntüler sosyal medyada "Trump usta bir yalancı, Hegseth ise henüz çırak" ifadeleriyle eleştirildi.