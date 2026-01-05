BIST 11.564
Trump 'Kontrol bizde' diyerek Venezuela petrolüyle ilgili planlarını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, operasyon düzenleyerek görevden aldıkları Nicholas Maduro sonrası hamlelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. "Ölü bir ülke" olarak nitelediği Venezuela'da petrolü istedikleri gibi kullanma hakkı olduklarını iddia ederek planlarına dair düşündüklerini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da kontrolün kendilerinde olduğunu vurgulayarak yapılacak seçimler ve Venezuela petrolüne dair mesajlar verdi.

Trump yaptıkları müdahalenin haklılığını belirterek bu ülkeden ABD'ye yüklü miktarda uyuşturucu geldiğini ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun "bir narko-terör devleti" yönettiğini savundu.

AMERİKAN PETROL FİRMALARI GİRECEK

Venezuela'daki güncel duruma ilişkin yapılacak çok iş olduğunu anlatan Trump, büyük Amerikan petrol firmalarının, bu ülkeye giderek burada milyarlarca dolarlık iş yapmaya başlayacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Trump, ülkedeki Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile yakın temas halinde olduklarını kaydederek, "Venezuela'da kontrol bizde." dedi.

Kendisinin, henüz Rodriguez ile görüşmediğini, ancak kabinesindeki isimlerin görüştüğünü ifade eden Trump, "O, bizimle işbirliği yapıyor." değerlendirmesini yaptı ancak detaylara girmedi.

"PETROLÜ İSTEDİĞİMİZ KADAR KULLANMA HAKKIMIZ VAR"

Rodriguez'in ABD çıkarlarına aykırı adımlar atması halinde akıbetinin Maduro'dan kötü olacağı "tehdidini" yineleyen Trump, şu anki Venezuela yönetiminin doğru işler yapmasını beklediğini vurguladı.

"Venezuela şu anda ölü bir ülke. Onu yeniden canlandırmalıyız. Altyapıyı yeniden inşa etmek için petrol şirketlerinin büyük yatırımlar yapması gerekecek ve şirketler de buna hazır." diyen Trump, Venezuela'daki petrolü istedikleri şekilde kullanmaya hakları olduğunu savundu.

