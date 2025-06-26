Trump kafasına koydu! Sonunu hazırlamaya başladı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni Fed başkan adayını Powell'ı zayıflatmak için erken açıklamayı düşünüyor.

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Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Federal Reserve'in faiz oranlarını düşürme konusundaki yavaş davranma yaklaşımına duyduğu öfke, Jerome Powell'ın görev süresi bitmeden, yani 11 ay önce, yeni başkan adayını açıklama süresini hızlandırmasına neden oluyor.

Trump'ın son haftalarda, Powell'ın yerine geçecek kişiyi Eylül veya Ekim ayına kadar seçip açıklama fikrini düşündüğü belirtildi. Gazeteye bilgi veren bir kaynak, başkanın Powell'a karşı duyduğu öfkenin daha erken, bu yaz aylarında bile bir duyuruya yol açabileceğini söyledi.

Adaylar kim?

Konuya yakın kaynaklara göre Trump, eski Fed yöneticisi Kevin Warsh ve Ulusal Ekonomi Konseyi direktörü Kevin Hassett'i değerlendiriyor. Bazı kaynaklar, Hazine Bakanı Scott Bessent'in her iki adayın müttefikleri tarafından Trump'a potansiyel bir aday olarak sunulduğunu belirtti. Diğer adaylar arasında eski Dünya Bankası Başkanı David Malpass ve Fed yöneticisi Christopher Waller da bulunuyor.

Mayıs'a kadar zaman var

Yeni başkanın görevine gelecek Mayıs ayına kadar başlamayacağı göz önüne alındığında, bu yaz veya sonbaharda yapılacak bir duyuru, geleneksel üç ila dört aylık geçiş süresinden çok daha erken olacak. Erken bir duyuru, göreve bekleyen başkanın, Powell'ın görev süresi bitmeden para politikasını 'arka koltuktan' yönlendirmeye çalışan biri gibi, faizlerin olası seyri hakkındaki yatırımcı beklentilerini etkilemesine olanak tanıyabilir.

Trump'ın Fed başkanı duyurusunu erkene alıp almayacağı sorulduğunda, Beyaz Saray Fed'in büyüme odaklı bir para politikası izlemesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan Powell'ın yerine geçecek adaylarla görüşüp görüşmediği sorulduğunda muhabirlere, "Kimi seçeceğimi üç veya dört kişi arasından biliyorum" dedi.