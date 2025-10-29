BIST 10.871
Trump, İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırı başlatmasının ateşkesi tehlikeye atmayacağını ileri sürdü

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek dünden itibaren Gazze'ye saldırı başlatmasının ardından, bu durumun ateşkesi tehlikeye atmayacağını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Uslu durmaları gerekiyor"

ABD Başkanı Trump, "Hiçbir şey tehlikeye girmeyecek. Bunu anlamalısınız, Hamas, Orta Doğu'da barışın çok küçük bir parçası. Ve uslu durmaları gerekiyor. Sert taraftalar ama iyi olacaklarını söylediler. Ve eğer iyi olurlarsa mutlu olacaklar. Ve eğer iyi olmazlarsa, yok edilecekler, hayatları sona erecek." dedi.

Söz konusu ateşkesi "çok büyük bir barış" olarak niteleyen Trump, Hamas'ın silah bırakmaya başladığını çünkü ateşkesin ikinci aşamasına girildiğini ifade etti.

"Aday olmama izin verilmediğini açıkça görebilirsiniz"

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın, Trump'ın üçüncü kez anayasal olarak başkan olamayacağına işaret etmesi üzerine ABD Başkanı, "Eğer okursanız (Anayasayı), aday olmama izin verilmediğini açıkça görebilirsiniz." yorumunu yaptı.

İsrail'in ateşkesi ihlal ederek dün akşam saatlerinden itibaren Gazze'ye başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 24’ü çocuk olmak üzere 63’e yükseldi. Nuseyrat Kampı'na düzenlenen saldırılarda bazı binalar yıkıldı veya ağır hasar gördü.

