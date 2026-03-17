Trump İran'ın saldırıları karşısında neden şaşkın?

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlatmış oldukları savaş bugün 18. gününde. 18 gündür devam eden ve henüz kazananı belli olmayan bu saldırılarda bölgede gerginlik hakim. Orta doğu aynı görüntülere sahne oluyor.

ABD ve İsrail İran'ı vuruyor İran karşılık veriyor. Taraflar kolay kolay vazgeçecek gibi görünmüyor. Ancak anladığımız kadarıyla Trump savaş bitsin isterken İran savaşın uzamasını ve maddi kaybın artmasını istiyor.

Peki yeni gelişmeler neler? Benim dikkatimi çeken Trump'ın Çin çıkışı oldu. Trump enerji ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü hürmüz boğazı üzerinden karşılayan ülkelere seslendi ve şöyle dedi:

"Onların bize sadece teşekkür değil aynı zamanda yardım da etmesi gerekir. Beni şaşırtan şey buna istekli olmamaları. Ancak bize destek veren bazı ülkeler var, yakında onların isimleri açıklayacağım"

Destek veren ülkeler kimler yakında Trump'tan öğreniriz. Ancak burada altını çizmek istediğim kısım şu; 'yardımda etmeleri gerekir' diyor. ABD'nin Hürmüz konusunda şu an yardıma mı ihtiyacı var? Bu Asya ülkelerine bir sitem mi? Belli ki İran Hürmüz konusunda ABD'yi zora sokmuş olacak ki Trump yardım istemek durumunda kaldı.

İran'ın Körfez ülkelerini vurması konusunda "şaşkınlık" yaşadıklarını da söyledi. "Hiçbir uzman bunun olacağını tahmin edemezdi. Mesele, bunu bilmemiz gerekip gerekmediği. Bilsek bile, yine de yapmamız gerekeni yapmak zorundaydık." dedi.

İran Hürmüz konusunda ABD'yi şaşırtmış belli. Peki başka hangi konularda şaşkınlık yaşadılar bunuda merak ediyorum doğrusu.

Bir diğer mesele ise 18 gündür devam eden savaş ve ne zaman biteceği...

Trump, "İran'la savaş bir hafta da biter mi?" sorusuna, "Sanmıyorum ama yakında bitecek. O zaman dünya daha güvenli bir yer olacak. Yakında bu iş bitecek." diye cevap verdi.

Ne kadar yakında? Bir süre daha devam edecek cevabı çıkıyor buradan.

Ve son olarak Trump, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in ölmüş olma ihtimaline ilişkin bir soruya, bazı kişilerin bunu dile getirdiğini, bazılarının ise Hamaney'in ağır yaralandığını söylediklerini belirtti. Peki ya Netanyahu için ne diyor?

Sosyal medyada günlerdir Netanyahu ölmedi paylaşımlarının yapay zeka videoları olduğu açığa çıktı. Bunu kim izlerse izlesin muhtemelen dikkatli bakınca fark edebilir. Günlerdir ekranlara çıkmayan kabineye katılmayan Netanyahu nerede? Gerçekler daha kaç gün dünyadan saklanacak?

"Yaralı mı, öldü mü, yaşıyor mu?"

Sanırım önümüzde üç seçenek var ve bu sorunun cevabı çok vakit almayacak yakında açığa çıkacak gibi duruyor.