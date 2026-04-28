Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden açma ve savaşı sonlandırma teklifini yetersiz buldu. Beyaz Saray’daki toplantıda teklifi değerlendiren Trump, özellikle nükleer programın kapsam dışında bırakılmasına karşı çıktı. Taraflar arasındaki temel anlaşmazlık sürerken, kriz küresel enerji piyasalarında baskıyı artırmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden açma teklifinden memnun olmadığı ortaya çıktı. Beyaz Saray’daki kritik toplantı sonrası Washington’un teklife mesafeli olduğu bildirildi. Uluslararası ajanslara göre İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmak için ABD’nin deniz ablukasını kaldırmasını ve savaşın sona ermesini şart koştu. Teklifte nükleer program konusunun ise daha sonraya bırakılması önerildi.

Ancak bu yaklaşım Washington’da karşılık bulmadı. ABD yönetimi, İran’ın nükleer faaliyetlerinin anlaşmanın merkezinde yer alması gerektiğini vurguluyor.

Trump: Teklif beni tatmin etmiyor

ABD basınına konuşan kaynaklara göre Trump, Beyaz Saray’daki Durum Odası toplantısında danışmanlarına İran’ın önerisinden “memnun olmadığını” açıkça ifade etti.

Reuters’a konuşan bir ABD yetkilisi de Trump’ın teklifi “beğenmediğini” ve özellikle nükleer program konusunun dışarıda bırakılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Dış basında yer alan analizlerde, Trump’ın İran’ın nükleer silah geliştirme ihtimalini “kırmızı çizgi” olarak gördüğü vurgulanıyor.

Kritik başlık: Nükleer program

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran’ın teklifine mesafeli yaklaşarak, temel sorunun nükleer silah riski olduğunu dile getirdi.

İran ise mevcut teklifinde bu konuyu erteleyerek önce ateşkes ve deniz trafiğinin normalleşmesini sağlamayı hedefliyor.

Küresel kriz derinleşiyor

Hürmüz Boğazı’ndaki kriz, dünya enerji piyasalarını da etkilemeye devam ediyor. Küresel petrolün yaklaşık %20’sinin geçtiği bu kritik hatta aksama yaşanması, fiyatları yukarı çekti ve tedarik zincirlerinde ciddi baskı oluşturdu.

Diplomatik temaslar sürse de taraflar arasındaki temel anlaşmazlıkların çözülmemesi, kısa vadede bir uzlaşı ihtimalini zayıflatıyor.