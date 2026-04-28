Trump, İran'ın ABD'den "Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istediğini" savundu

ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin kendilerinden Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kaldırmaları için "istekte bulunduğunu" ileri sürdü.

Trump, sosyal medya hesabından, İran'la Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda süren pazarlıklarla ilgili paylaşımda bulundu.

Hürmüz Boğazı'nda uyguladıkları ablukaya işaret eden Trump, Tahran yönetiminin kendisine "İran'da sistemin çökmek üzere olduğunu" bildirdiğini öne sürdü.

Trump, "Liderlik durumlarını netleştirmeye çalışırlarken (ki bunu başarabileceklerine inanıyorum), bizden mümkün olan en kısa sürede Hürmüz Boğazı'nı açmamızı istiyorlar." ifadelerini kullandı.

⁠İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ve ABD'nin deniz ablukası

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta ortak saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında küresel enerjinin stratejik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapatmıştı. Bu kararla petrol fiyatlarında savaş öncesine kıyasla yüzde 65'lere kadar artış görüldü.

ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan ara buluculuğunda yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan'da İran'a deniz ablukası uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.

İran, 17 Nisan'da Lübnan'da ateşkes sağlanması üzerine ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın İran donanması ile koordinasyon halinde olmak şartıyla ticari gemilerin geçişlerine açık olduğunu duyurmuş ancak ABD'nin deniz ablukasına devam edeceğini duyurması üzerine Boğazdan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.

ABD, bu süreçte Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş, İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail'le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.

