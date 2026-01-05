Trump gözünü kararttı! 4 ülkeye gözünü dikti, hedefini açık açık ilan etti

Dünyanın gözü ABD'ye çevrilmiş durumda. Venezuela lideri Maduro'yu tarihi bir operasyonla alıkoyan ABD gözünü adeta diğer ülkelere dikti. Trump sözünü sakınmadan Kolombiya, İran, Meksika ve Küba'nın adını verdi. Özellikle bir ülke için ise, "Operasyon kulağa hoş geliyor" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Venezuela'da yapılan operasyonun ardından Maduro'nun ABD'ye getirilmesi dünyanın bir numaralı gündemi haline gelirken gözler de ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarına çevrildi. Son dönemde yaşananların ardından rüzgarı arkasına alan Trump açık açık birçok ülkenin adını vererek tehditler savurdu.

Florida'dan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Başkanı yine gündem olacak ifadeler kullandı.

İKİNCİ SALDIRI OLACAK MI?

ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya ikinci bir saldırı için her şeyin hazır olduğunu ancak gerek olduğunu düşünmediğini belirtirken, “Venezuela uygun davranmazsa ikinci bir saldırı yapacağız.” dedi.

KOLOMBİYA'YA OPERASYON SİNYALİ

Kolombiya'dan da bahseden Trump, solcu lider Gustavo Petro'ya atıfla "ülkenin hasta bir adam tarafından yönetildiğini" söyledi. Petro'nun Kolombiya'yı uzun süre yönetmeyeceğini düşündüğünü belirten Trump, "Kolombiya Operasyonu kulağa hoş geliyor" diyerek gözdağı verdi.

MEKSİKA

Amerikan başkanı bir başka Latin Amerika ülkesi Meksika'ya da dikkat çekti. "Meksika'yla ilgili bir şeyler yapmalıyım, Meksika, eylemlerine çeki düzen vermeli" ifadelerini kullandı.

KÜBA

Trump Küba ile ilgili ise, “Çökmeye hazır gibi görünüyor” yorumunu yaptı.

İRAN

Diğer yandan Trump, İran'daki gösterilerle ilgili bir soruya cevap verirken, bu ülkeye yönelik önceki açıklamalarını yineledi.

Trump, "Durumu çok yakından takip ediyoruz. Eğer geçmişte olduğu gibi insanları öldürmeye başlarlarsa, ABD tarafından çok sert bir şekilde cezalandırılacaklarını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

GRÖNLAND

ABD Başkanı Donald Trump, “Grönland'a kesinlikle ihtiyacımız var” açıklamasında bulundu.

The Atlantic dergisine mülakat veren Trump, Venezuela'ya askeri müdahalenin Grönland için ne anlama geleceğine ilişkin soruya, bunu kendilerinin incelemesi gerekeceği yanıtını verdi.

ABD'nin müdahale edeceği "son ülkenin Venezuela olmayacağına" işaret ederek Grönland'ın etrafının Rusya ve Çin'e ait gemilerle çevrildiğini savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "Trump'ın söylediklerini yaptığına" dair ifadeleri ve kendisinin daha önce Grönland hakkındaki açıklamalarına ilişkin soruyu Trump, "Marco bana çok cömert davrandı. O zaman Grönland'dan bahsetmiyordum ancak Grönland'a kesinlikle ihtiyacımız var. Savunma için ihtiyacımız var" diye cevapladı.

TRUMP'IN GRÖNLAND ISRARI

Trump, başkanlığının ilk döneminde de Grönland’la ilgili sıra dışı açıklamalarıyla gündeme gelmişti. 2019 yılında, Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland’ın ABD tarafından satın alınabileceği yönündeki çıkışı uluslararası tartışma yaratmış, Kopenhag yönetimi bu fikri açıkça reddetmişti.

Trump ise Danimarka’nın tepkisi üzerine, ülkeye yapacağı resmi ziyareti iptal ederek tansiyonu daha da yükseltmişti.

Trump yönetimi, Grönland’ı özellikle jeostratejik konumu, Arktik’te artan askeri ve ekonomik rekabet ile doğal kaynak potansiyeli nedeniyle uzun süredir ABD’nin ulusal güvenlik çıkarları açısından kritik bir bölge olarak görüyor.

DANİMARKA'DAN TRUMP'A TEPKİ

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Trump ‘ın açıklamalarına tepki gösterdi. Frederiksen, “Başkan Trump, Grönland’e yönelik tehditlerine son vermeli” dedi. ABD'nin Grönland'i alması gerektiğinden bahsetmesinin hiçbir anlam ifade etmediğini belirten Frederiksen, “ABD'nin Danimarka Krallığı'nı oluşturan üç ulustan herhangi birini ilhak etme hakkı yoktu” dedi.

DANİMARKA'NIN ABD BÜYÜKELÇİSİNDEN GRÖNLAND TEPKİSİ

Danimarka'nın Washington Büyükelçisi Jesper Moller Sorensen de ülke krallığı çatısı altında bulunan iki özerk bölgeden biri olan Grönland'ın ABD bayrağıyla sosyal medyada paylaşılmasına tepki gösterdi.

Sorensen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan podcast yayıncısı Katie Miller'ın, "Yakında" başlığıyla Grönland'ı ABD bayrağıyla paylaşmasını eleştirdi.

Sorensen, X'teki hesabından, ABD ve Danimarka'nın yakın müttefik olduğunu belirterek, "ABD'nin güvenliği Grönland ve Danimarka'nın da güvenliğidir. Grönland aynı zamanda bir NATO üyesidir. Danimarka Krallığı ve ABD, Arktik'te güvenliği sağlamak için birlikte çalışmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Ortak güvenliği ciddiye aldıklarını aktaran Sorensen, "Danimarka Krallığı'nın toprak bütünlüğüne tam saygı gösterilmesini bekliyoruz" dedi.

“YAKINDA” NOTU PAYLAŞTI

Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Politika ve İç Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Stephen Miller'ın da eşi olan Katie Miller, ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesinin ardından Grönland'ı "Yakında" notu ve ABD bayrağıyla paylaşmıştı.