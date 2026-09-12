Trump çok yakında diyerek duyurdu! Petrol için kritik mesaj

ABD Başkanı Donald Trump, bir haber kanalına verdiği röportajda İran-ABD Savaşına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Savaşın biteceği tarihi açıklayan Trump, petrol fiyatları için de kritik mesajlar verdi. Savaş için pişman olmadığını da belirten ABD Başkanı, "Yine olsa aynısını yapardım" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, İran'daki savaşın yakında biteceğini ve savaş bittiğinde petrol fiyatlarının düşeceğini değerlendirdi. ABD Başkanı Trump, İran'daki savaşın yakında sona ereceğini belirtti. Trump, savaşın bitmesinin ardından petrol fiyatlarının düşeceğini öngördü.

"SAVAŞ İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM"

İran'a karşı savaş başlattığı için pişman olmadığını belirten Trump, "Pişmanlık kelimesine inanmıyorum. İnsan her zaman kendini biraz sorgulayabilir. Yine olsa aynısını yapardım" ifadelerini kullandı. İran'ın nükleer kapasitesini yok ettiğini kaydeden Trump, "Biz hayatımıza devam ederken bir anda nükleer silaha sahip olduklarını düşünün. Nükleer silaha sahip olmaları halinde bunu kullanırlardı" şeklinde konuştu. Trump, bu senaryonun gerçekleşmesi halinde, İran'ın İsrail ve Orta Doğu'nun ardından ABD şehirlerini hedef alabileceğini öne sürdü.

SAVAŞIN BİTECEĞİ TARİHİ AÇIKLADI

İran savaşının ABD'de Kasım ayında yapılacak ara seçimlerin ardından sona ereceğini yineleyen Trump, bazı destekçilerinin savaş nedeniyle huzursuz olduğu yönündeki iddialara ilişkin "Morallerinin bozuk olduğunu sanmıyorum. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermediğim için çok gurur duyduklarını düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı. İran'ın Demokratların onlar üzerindeki baskıyı sona erdireceğine inandığını savunan Trump, "Aslında Demokratların İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vereceğini düşünüyorlar. Ancak İran nükleer silah sahibi olmayacak" diye konuştu.