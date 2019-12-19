Trump büyük şok! ABD Temsilciler Meclis'i azlini onayladı

ABD Temsilciler Meclisi Başkan Donald Trump'ı şok eden bir karara imza attı. Meclis Trump'ın azline yönelik ikinci madde de kabul edilerek dava dosyası yargılama için Senato'ya gönderildi.

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" suçlamalarından oluşan iki azil maddesini oyladı. Maddeler oy çoğunluğuyla Meclis'ten geçti.

Trump'ın görevi kötüye kullandığına ilişkin suçlama, Temsilciler Meclisi'nde 197 'hayır'a karşı 230 'evet'le kabul edildi.

ABD Kongresi'nin soruşturma yapmasını engellemesine ilişkin suçlama ise 198 'hayır'a karşı 229 'evet'le kabul edildi ve Trump'ın dava dosyası, Senato'ya gönderildi.

Azil için oylanan 3. başkan

Trump, ABD'nin eski başkanları Andrew Johnson ve Bill Clinton'ın ardından Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda hakkında azil maddeleri oylanacak üçüncü başkan olacak.

ABD Başkanı Trump görevi kötüye kullanmak ve Kongre'yi engellemekle suçlanıyor. Azil maddelerinin kabul edilmesi için salt çoğunluk yani yüzde 51 oy oranı yetiyor.

Son karar Senato'da

Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar çoğunlukta olduğu için Trump'ın azil sürecinin kabul edileceği belirtiliyor.

Ancak Trump'ın görevden alınıp alınmamasına Senato karar verecek. Bu durumda ise Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunlukta olduğu için azil kararının çıkması beklenmiyor.

Beyaz Saray'dan tepki

Beyaz Saray Basın Ofisi azil maddelerinin Temsilciler Meclisi'nde onaylamasının ardından yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Bugün, milletimiz tarihine Temsilciler Meclisi en utanç verici siyasi bölümlerinden birisi olarak geçmiştir." ifadesine yer verildi.

Söz konusu suçlamaların Cumhuriyetçi vekillerin hiçbirinden destek almadığına işaret edilen açıklamada, ortada "hiçbir yanlış olmamasına rağmen" azil maddelerinin Temsilciler Meclisi Genel Kurulundan geçtiği vurgulandı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat ve Adalet Komitelerindeki azil oturumunda Başkan Trump'a hiçbir şekilde söz hakkı verilmediğinin vurgulandığı açıklamada, "Tüm bu maskaralık, Demokratların bu ülkenin halk için çalışan bir Kongreye ihtiyaç duyduğuna dair görüşlerini kaybettiğini açıkça ortaya koymaktadır. Demokratlar'ın Başkan Trump'a yönelik sınırsız kinleri, 2016 seçim sonuçlarını etkisiz hale getirme ve 2020 seçimlerine uygunsuz şekilde etki etme arzularını besliyor." görüşüne yer verildi.

Ne olmuştu?

Eylülde basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki kamuya açık oturumlar 13-21 Kasım'da yapılmış, Komite daha sonra 300 sayfalık rapor hazırlayarak Adalet Komitesine göndermişti.

Adalet Komitesi, cuma günü "Görevini kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlığından oluşan azil maddelerini onaylamıştı.