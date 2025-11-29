BIST 10.937
DOLAR 42,51
EURO 49,21
ALTIN 5.691,33
HABER /  GÜNCEL

Trump, Biden yönetimi kararlarını bir bir kaldırıyor

Trump, Biden yönetimi kararlarını bir bir kaldırıyor

ABD Başkanı Donald Trump sürekli eleştiriler yönelttiği eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından "otomatik imza yöntemi"yle (autopen) onaylanan Başkanlık kararnamelerini feshetti.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimine dair kararları bir bir ortadan kaldırıyor. Kendi sosyal medya hesabı Truth Social'dan açıklama yapan Trump, eski Başkan Biden tarafından imzalanan belgeler hakkındaki kararını duyurdu.

BAZI KARARNAMELER İPTAL

Biden tarafından imzalanan belgelerin yaklaşık yüzde 92'sinin otomatik imza yöntemiyle yapıldığını savunan Trump, Biden'ın doğrudan imzalamadığı başkanlık kararnamelerinin ve diğer belgelerin iptal edildiğini duyurdu.

Belgelerin imza sürecinde Biden'ın yer almadığına işaret eden Trump, bu belgelerin artık hiçbir "hukuki geçerliliği olmadığı" değerlendirmesinde bulundu.

'OTOMATİK İMZA' İDDİALARI

Trump, eski ABD Başkanı Biden'ın, görevi devretmeden önceki af kararlarının otomatik imza yöntemiyle imzalandığını, bu nedenle hükümsüz olduğunu savunmuştu.

Uykulu "Joe" ve "ülke tarihinin en kötü başkanı" diye söz ettiği Biden'ın af kararlarını hükümsüz ve geçersiz ilan eden Trump, "Başka bir deyişle (af kararlarını) Biden imzalamadı, daha da önemlisi bu konuda hiçbir şey bilmiyordu." ifadelerini kullanmıştı.

Trump 25 Eylül'de, Beyaz Saray'ın Batı Kanadı'nda yeni açılan ve bu zamana kadarki tüm ABD başkanlarının fotoğraflarının yer aldığı koridora, selefi Joe Biden'ın yerine "otomatik kalem" fotoğrafı astırmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk öldü
Bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk öldü
Victor Osimhen Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Beklenen haber geldi
Victor Osimhen Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Beklenen haber geldi
Gümüş biriktiren yaşadı! Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Gümüş biriktiren yaşadı! Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Rafa Silva krizinde yeni gelişme! Portekiz'den yayılan haber Beşiktaş'ı çıldırttı
Rafa Silva krizinde yeni gelişme! Portekiz'den yayılan haber Beşiktaş'ı çıldırttı
Yeni düzenleme Meclis'e sunuldu! Fahiş fiyata yargı ayarı!
Yeni düzenleme Meclis'e sunuldu! Fahiş fiyata yargı ayarı!
İzmir'de ağustos ayında başlayan planlı su kesintileri aralıkta da devam edecek
İzmir'de ağustos ayında başlayan planlı su kesintileri aralıkta da devam edecek
CHP 39. Olağan Kurultayı ikinci gün çalışmaları! Özgür Özel eşi Didem Özel ile geldi
CHP 39. Olağan Kurultayı ikinci gün çalışmaları! Özgür Özel eşi Didem Özel ile geldi
Kılıçdaroğlu CHP yönetimine mesaj gönderdi! "Hodri meydan" dedi
Kılıçdaroğlu CHP yönetimine mesaj gönderdi! "Hodri meydan" dedi
Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisi planı! İlk 11’ini belirledi
Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisi planı! İlk 11’ini belirledi
'C7K' soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı
'C7K' soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı
İller bankası Genel Müdürü Recep Türk görevden alındı! MSB Bakan Yardımcılığına ise o isim...
İller bankası Genel Müdürü Recep Türk görevden alındı! MSB Bakan Yardımcılığına ise o isim...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması