Trump ABD-İran savaşının biteceği tarihi açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Dallas'ta düzenlenen Cumhuriyetçi ara seçim kongresine katılımı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'ın mevcut hükümetin siyasi hedeflerine zarar vermek amacıyla süreci uzattığını savunan Trump, Tahran yönetiminin nükleer kapasitesini engelleme konusundaki kararlılıklarını yineledi.

SEÇİM SONRASI İÇİN BEKLENTİ

Trump, İran'ın içinde bulunduğu ekonomik darboğazın artık sürdürülemez bir noktaya geldiğini belirterek, çatışmaların ara seçimlerin hemen ardından sona ereceğine dair söz verdi. Trump, “Daha fazla dayanamazlar” diyerek gazetecilere, “Seçimleri etkilemeye çalışıyorlar ki, oraya zayıf bir grup insan getirebilirim, sonra onları kendi hallerine bırakalı ve nükleer silahlarını kullanmalarına izin verelim” şeklinde konuştu.

ABD merkezli TIME’ın haberine göre, İranlı yetkililerin, ABD iç siyasetini etkileyerek zayıf bir yönetim profili oluşturmayı hedeflediğini iddia eden Trump, bu stratejinin sonuç vermeyeceğini vurguladı. Benzin fiyatlarındaki artışın seçimlerden sonra düşüşe geçeceğini belirten ABD Başkanı, İran'ın savaşı sonlandırma çabalarının enerji maliyetlerini de aşağı çekeceğini savundu.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA KRİTİK GERİLİM

Savaşın başından bu yana İran'ın Hürmüz Boğazı'nı bir baskı unsuru olarak kullanması, küresel enerji piyasalarını doğrudan etkiledi. 28 Şubat'taki saldırılara misilleme olarak boğazı askerileştiren Tahran, ticari gemilere yönelik hamleleriyle Washington üzerindeki baskıyı artırmaya çalışıyor. ABD yönetimi ise bu durumu bir koz olarak gören İran'a karşı, liman ablukaları ve ikincil yaptırımları içeren kapsamlı bir ekonomik kuşatma stratejisi uyguluyor.

MÜZAKERE MASASI ŞU AN İÇİN GÜNDEMDE DEĞİL

Ekonomik baskıların İran üzerinde ciddi bir tahribat yarattığı görülse de, istihbarat raporları Tahran'ın uzun süreli bir çatışmaya hazırlıklı olduğunu gösteriyor. Trump, mevcut şartlar altında bir anlaşma arayışında olmadıklarını belirterek, Trump Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Bir müzakere mümkün olabilir, ancak şu anda üzerinde durduğumuz bir şey değil" dedi.

TRUMP’TAN NÜKLEER SİLAH VURGUSU

ABD'nin askeri müdahalesinin temel gerekçesini nükleer tehdidin ortadan kaldırılması olarak tanımlayan Trump, kamuoyuna bu durumu anlatmanın oldukça basit olduğunu savundu. Trump, "Bence bunu Amerika'ya açıklamak çok kolay, tek yapmanız gereken 'İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin verecek misiniz?' diye sormak ve cevabın hayır olması" dedi.

ABD HALKI İRAN SAVAŞINA KARŞI

Siyasi söylemlere rağmen, Amerikan halkının savaşa olan desteğinin giderek azaldığı gözlemleniyor. Bununla birlikte, kamuoyu savaştan giderek daha fazla bıkmış durumda . Ağustos ayı sonlarında yapılan bir Reuters/Ipsos anketine göre, Amerikalıların sadece %31'i ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını desteklerken, %63'ü karşı çıktı. Ankete katılanların %83'ü ise ABD'nin İran'daki askeri müdahalesinin uzun bir süre devam etmesini beklediklerini belirtti. Ayrıca, halkın büyük bir kesimi çatışmaların hane halkı bütçesine yansıyan hayat pahalılığından endişe duyuyor.