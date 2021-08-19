TRT'ye 'mobbing' isyanından sonra Muazzez Ersoy'un yerine Yavuz Bingöl getirildi
TRT canlı yayınında mikrofonunun sesindeki soruna sinirlenen ve "ümit ediyorum ki mobbing değildir" diyen Muazzez Ersoy'un programı iptal oldu, yerine ünlü türkücü Yavuz Bingöl getirildi.
Geçtiğimiz hafta canlı yayında mikrofon sorunu yaşayan ve "İnşallah bezdirme politikası değildir. Eğer böyle bir şeyse anlaşmamın feshedilmesini istiyorum. Artık burama geldi yani" diyen Muazzez Ersoy'un programı iptal olurken, yerine Yavuz Bingöl getirildi.
2019'dan beri TRT Müzik'te "Sevgilerimle" adlı programı yapan Muazzez Ersoy geçtiğimiz hafta canlı yayında mikrofon ve ses sorunu yaşamıştı.
"Artık burama geldi yani"
Bunun üzerine şarkısına ara veren sanatçı canlı yayında; "Şu anda nasıl bir durumla karşı karşıyayım bilemiyorum. Ümit ediyorum ki inşallah bezdirme politikası değildir. Ümit ediyorum ki mobbing değildir. Eğer böyle bir şeyse anlaşmamın feshedilmesini istiyorum. Artık burama geldi yani" demişti...
Medyatava'nın ulaştığı TRT kaynakları, Ersoy'un programını 2 yıldır "yarı iç-yarı dış yapım" olarak hazırladığı bilgisini teyid etti.