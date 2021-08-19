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TRT'ye 'mobbing' diye isyan eden Muazzez Ersoy'un yerine Yavuz Bingöl geldi

TRT'ye 'mobbing' diye isyan eden Muazzez Ersoy'un yerine Yavuz Bingöl geldi

TRT canlı yayınında mikrofonunun sesinin olması gerektiği gibi çalışmamasına ve bunun sık sık tekrarlanmasına isyan ederek, "ümit ediyorum ki mobbing değildir" diyen Muazzez Ersoy'un programı iptal oldu, yerine ünlü türkücü Yavuz Bingöl getirildi.

TRT'ye 'mobbing' diye isyan eden Muazzez Ersoy'un yerine Yavuz Bingöl geldi

Geçtiğimiz hafta canlı yayında mikrofon sorunu yaşayan ve "İnşallah bezdirme politikası değildir. Eğer böyle bir şeyse anlaşmamın feshedilmesini istiyorum. Artık burama geldi yani" diyen Muazzez Ersoy'un programı iptal olurken, yerine Yavuz Bingöl getirildi. 

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TRT'ye 'mobbing' diye isyan eden Muazzez Ersoy'un yerine Yavuz Bingöl geldi

2019'dan beri TRT Müzik'te "Sevgilerimle" adlı programı yapan Muazzez Ersoy geçtiğimiz hafta canlı yayında mikrofon ve ses sorunu yaşamıştı.

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TRT'ye 'mobbing' diye isyan eden Muazzez Ersoy'un yerine Yavuz Bingöl geldi

"Artık burama geldi yani"

Bunun üzerine şarkısına ara veren sanatçı canlı yayında; "Şu anda nasıl bir durumla karşı karşıyayım bilemiyorum. Ümit ediyorum ki inşallah bezdirme politikası değildir. Ümit ediyorum ki mobbing değildir. Eğer böyle bir şeyse anlaşmamın feshedilmesini istiyorum. Artık burama geldi yani" demişti...

İŞTE MUAZZEZ ERSOY'UN O ANLARI

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TRT'ye 'mobbing' diye isyan eden Muazzez Ersoy'un yerine Yavuz Bingöl geldi

Medyatava'nın ulaştığı TRT kaynakları, Ersoy'un programını 2 yıldır "yarı iç-yarı dış yapım" olarak hazırladığı bilgisini teyid etti.

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