TRT'nin Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi dünya çapında ses getirdi! Listeye giren tek Türk dizisi
Uyanış: Büyük Selçuklu, Uluslararası TV dünyasının önemli mecrasında listeye giren tek Türk dizisi oldu.
TRT 1'in yeni sezonda ekrana gelen Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi ilk bölümüyle Türkiye ve Dünyada büyük yankı uyandırdı. Seyirciyi ekrana kilitleyen Uyanış ilk bölümüyle dünyada önemli bir başarı elde etti.
"Uyanış: Büyük Selçuklu" dizisi, dünya çapındaki bütün format ve programların yer aldığı, yayıncılık sektörünün uluslararası alanda tanınan şirketlerinden "The Wit"in, Daily Hits bölümünde listeye giren tek Türk dizi oldu.
Aralarında ABD'nin önemli kanallarındaki yeni yapımlarında yer aldığı 21 programlık listede yer alan "Uyanış: Büyük Selçuklu", şimdiden dünya çapında da ses getirmeye başladı.
Ciddiyetiyle bilinen, uluslararası düzeydeki üyelerine yeni format, yapım ve programlar hakkında raporlar sunan "The Wit" platformunun yönetim kadrosu da dikkat çekiyor. Platformun yöneticileri arasında Virginia Mouseler, Bertrand Villegas, Caroline Servy ve Olivier Levet yer alıyor.