TRT'nin Teşkilat dizisi ters köşe yaptı set durdu yayından kaldırılıyor!
TRT 1'in daha ilk bölümü ile büyük ses getiren dizisi Teşkilat'tan kötü haber geldi. Dizi setinde iki oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı, set durdu. TRT 1'in Teşkilat dizisini bir süre yayından kaldıracağı da söylenenler arasında.
TRT 1 ekranlarında pazar günü yayınlanan, aksiyon dolu sahneleri ile seyirciyi ekran başına kilitleyen dizi Teşkilat, daha birinci bölünü ile seyirciyi eline aldı ve haftanın en çok izlenen yapımı yaptı. Pazar günleri reyting listesinde açık ara zirvede olan diziden gelen son haberler ise fena!
Dizi, istihbarat teşkilatının, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesini anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise genç yeteneklerin yanı sıra usta isimlerde var.
Dizide hiç süphesiz performansı ile konuşulan isimlerden biri de başrollerde olan, Zehra karakterine hayat veren oyuncu Deniz Baysal Yurtçu oldu. Fakat oyuncudan gelen son haber sevenlerini ve dizinin hayranlarını üzdü.
Oyuncu, twitter’da yaptığı paylaşımla koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi. Durumu hakkında bilgi de veren Yurtçu, iyi olduğunu, sadece koku alamadığını, evde karantinada olduğunu ve eşinin de evde olduğunu, onun negatif çıktığını, ayrı odalarda olduklarını söyledi.