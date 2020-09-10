TRT'nin ses getirecek yeni dizisi Gönül Dağı'nın kadrosu belli oldu! Bakın kimler var
Yeni sezonda ekranlara damga vuracak projelerle ortaya çıkmaya hazırlanan TRT'nin yeni dizisi Gönül Dağı'nın detayları belli oldu.
Son yıllarda reytinglere damga vuran diziler yapan TRT'den yeni bir dizinin haberi geldi. Gönül Dağı dizinin hazırlıkları sürerken diziden fotoğraflar ve kadro bilgisi geldi.
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Dizinin konusu bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.
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Gönül Dağı, “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırıldı.
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İşte merakla beklenen Gönül Dağı dizisinin kadrosu
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