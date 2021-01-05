TRT'nin Masumlar Apartmanı kararı seyirciyi üzdü FOX TV'nin yüzünü güldürdü
TRT'nin Masumlar Apartmanı dizisi için aldığı karar seyirciyi isyan ettirdi. Fakat FOX TV'nin Baraj dizisi için bulunmaz bir fırsat oldu.
TRT'nin reyting rekorları kıran, başladığından beri milyonlarca kişi tarafından sıkı takip edilen dizisi bu sene Masumlar Apartmanı. Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah gibi başarılı isimlerin rol aldığı dizi büyük bir hayran kitlesini peşine taktı.
Fakat TRT'nin bu hafta Masumlar Apartmanı dizisi için aldığı karar seyirciyi üzdü. Yılbaşı arası veren diziler arasına Masumlar Apartmanı da katıldı. Payitaht'ı Cuma günü yayınlayarak sürpriz yapan TRT'nin, Masumlar Apartmanı için yılbaşı arası vermeyeceği düşünülüyordu.
Ancak son dakika gelişmesiyle en büyük rakibi EDHO'nun ara vermesiyle Masumlar Apartmanı 5 Ocak salı akşamı yayınlanması beklenen bölümünün yayınlanmamasına karar verildi.
Ani bir kararla bu hafta yayınlanmama kararı alan Masumlar Apartmanı yeni bölüm tarihi belli oldu.