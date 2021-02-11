TRT'nin bozkır dizisi Gönül Dağı'ndaki Zahide bakın kiminle evliymiş!

En iddialı dizilerini bir bir seyirci ile buluşturan TRT 1'in son bombası izleyenin gönlünü ısıtan bozkır dizisi Gönül Dağı oldu. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizi, reyting listesinde zirveye yerleşti ve kanalın yüzünü güldüren yapımlar arasına girdi.

Sezonun en çok izlenen ve ses getiren dizilerine imza atan TRT 1'in son reyting bombası