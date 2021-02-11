TRT'nin bozkır dizisi Gönül Dağı'ndaki Zahide bakın kiminle evliymiş!
Seyirciyi cumartesi akşamları ekran başına toplamayı bilen ve geceye adını yazdıran reyting rekortmeni TRT 1 dizisi Gönül Dağı hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile dillerde. Dizide özellikle performansı ile dikkat çeken bir isim var Zahide yani Ecem Özkaya...
En iddialı dizilerini bir bir seyirci ile buluşturan TRT 1'in son bombası izleyenin gönlünü ısıtan bozkır dizisi Gönül Dağı oldu. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizi, reyting listesinde zirveye yerleşti ve kanalın yüzünü güldüren yapımlar arasına girdi.
Sezonun en çok izlenen ve ses getiren dizilerine imza atan TRT 1'in son reyting bombası
Dizi, bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesini konu alıyor. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılıyor.
İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen sunan dizi Gönüldağı'nın başrollerinde Berk Atan (Taner) ve Gülsüm Ali İlhan (Dilek) yer alıyor. Ayrıca genç yeteneklerin yanı sıra kadroda Yavuz Sepetçi, Ege Aydan gibi isimler de var.
Fakat son haftalarda dizide hem performansı hem de hikayesi ile dikkat çeken bir isim var; Zahide yani Ecem Özkaya. Minibüs şoförü Sefer ile bir türlü birlikte olamayan, aşklarına sürekli engel çıkan Zahide'yi canlandıran Ecem Özkaya'nın eskiden kiminle olduğunu biliyor muydunuz?